Oroscopo Bilancia 2021, Paolo Fox Domenica In/ Anno di cambiamenti per Mara Venier!

Oroscopo Paolo Fox 2021, Bilancia: lavoro, amore e fortuna, che anno sarà?

Nel corso della sua Domenica In, Paolo Fox ha stilato l’oroscopo 2021 per il segno della Bilancia anche alla principale ‘testimonial’, Mara Venier. Un anno che si prospetta essere ben diverso rispetto a quello precedente, con ottime prospettive in tutti i settori. Infatti il 2020 si era chiuso con un momento in cui la bilancia aveva la necessità di dover effettuare una serie di scelte anche per l’opposizione del cielo che vi portava alla necessità di dover affrontare ogni evento con molto energia: la causa era quella di un Saturno complicato nel vostro segno.

Mara Venier, come conduttrice e ospite, rispecchia però gli appartenenti al segno della bilancia che, come ricorda Paolo Fox nel suo oroscopo, sono comunque riusciti nel 2020 a raggiungere i loro obiettivi anche se poi hanno vissuto dei momenti di alti e bassi. Quindi un anno di grandi responsabilità e con enormi fatiche. Il 2021 prevede una vera e propria ripartenza, anche forse mettendo da parte quei successi che si erano riusciti a conquistare nei mesi precedenti, ma con la prospettive di avere nuova energia e soprattutto senza più un’opposizione molto decisa come quella di Saturno.

Lavoro: nuovi progetti e idee

Quindi per la Bilancia sarà un anno di cambiamenti e secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox cercherete di rinnovare qualcosa dal punto di vista lavorativo, cercando di dare qualcosa in più al vostro mondo. Il 2021 sarà quindi un anno importante per poter porre le basi di progetti e di idee in cui credete particolarmente, valori che diventano indispensabili per la vostra individualità. Nel 2020 le cose spesso non si sono realizzate come voi speravate perché vi sono state diverse persone che si sono opposti ai vostri progetti e che vi hanno quindi ostacolato senza darvi la possibilità di prendere la strada che volevate e in particolare durante ma primavera e l’autunno.

Oroscopo Bilancia, previsioni di Paolo Fox per il 2021

Nel 2021 avrete la forza di poter rincominciare e quindi non considerare gli ostacoli vissuti, ma dovrete però vivere la vita in maniera pratica e diretta. Questo è possibile grazie al vostro pragmatismo che vi permette di rimanere legati alla realtà. Dal punto di vista sentimentale il vostro segno ha la necessità di mettere al primo posto l’amore e i legami con le persone, dato che come la stessa Mara Venier ha ribadito più volte, per il segno della bilancia affrontare sempre la vita con l’amore e il rispetto dell’amicizia è un aspetto indispensabile. Per concludere il 2021 si prospetta essere un anno di ricostruzione, un momento che potrete utilizzare per mettere da parte quella situazione di incertezza dovuta la presenza di Saturno contro e affrontare con rinnovata energia il nuovo anno. Un attenzione particolare dovrà essere data ala rinnovamento e al cambiamento.



