Oroscopo Bilancia 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Elio Germano che novità per amore e salute?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Bilancia: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Oggi torna Paolo Fox a I Fatti Vostri e svelerà l’oroscopo 2021 per la Bilancia. Secondo le anticipazioni questo 2021 favorirà le aspirazioni sentimentali per i nati sotto il segno. Per l’Oroscopo 2021 è tempo di rafforzare la coppia, mentre per i sigle ci sono molte possibilità di fare incontri che lasceranno il segno. Nel lavoro chi ha avuto difficoltà durante gli ultimi 12 mesi può ripartire per nuove avventure con maggiore fiducia.

Amore: stelle favorevoli secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox

In Amore l’inizio dell’anno sarà favorevole per la Bilancia. Maggio porterà buone notizie: sopratutto per le coppie che pensano a mettere su famiglia. Infatti Venere aumenta la voglia di stabilità. La Bilancia secondo l’oroscopo 2021 Paolo Fox ha bisogno di chiarezza, Fox suggerisce di allontanare le persone che fanno perdere tempo. Come sempre, la primavera sarà un periodo creativo anche in amore. Giugno, invece, porterò qualche difficoltà ma fine mese le stelle saranno più promettenti. Agosto porterà voglia e possibilità di cambiare.

Lavoro: dopo anni difficili si cambia. Le previsioni per il 2021.

A Luglio la Bilancia può e deve mettere in cantiere grande idee, che grazie a Saturno andranno avanti per molto tempo. Gli ultimi due anni sono stati difficili, ma Saturno nel 2021 aiuterà a cambiare rotta. Luglio da quanto anticipa Paolo Fox nell’oroscopo 2021 sarà un momento di grande forza da sfruttare. Occhio alle spese che saranno maggiori di quanto preventivato, ci vorrà un po’ di attenzione. Ad Agosto torneranno creatività e fortuna, mentre a Settembre varrà la pena sfruttare il duplice aspetto Favorevole di Mercurio e Venere.

Salute: nuove energie a maggio, attenzione a Marte

Aprile regala alla Bilancia scarsa energia nelle prime due settimane. Ma con Giove favorevole i malanni si potranno risolvere. Marte favorevole permette di fare tante cose ma aumenta anche lo stress, che influenza negativamente il fisico soprattutto nel fine settimana. Le stelle secondo l’oroscopo 2021 di maggio portano più energia. Fox consiglia di mantenere vivo il contatto con la natura.

Oroscopo Bilancia: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Elio Germano?

Elio Germano, nato il 25 settembre 2020, è del segno della Bilancia. Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi per l’attore che a fine febbraio, poco prima del lockdown, ha vinto l’Orso d’argento come migliore attore al Festival del cinema di Berlino, la Berlinale, per il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, nel quale interpreta il pittore Antonio Ligabue. Per i nati sotto il segno della Bilancia, Paolo Fox aveva previsto nel suo oroscopo per il 2020 un cielo particolare con Mercurio nel segno a settembre. Inoltre aveva annunciato una fine d’anno ricca di soddisfazioni e nuove prospettive.

Lavoro: fine anno ricco di novità

E così è stato per Elio Germano che ha vestito i panni di Giorgio Rosa nel film “L’incredibile storia del’Isola delle Rose” di Sydney Sibilia, in programmazione su Netflix. piattaforma dal 9 dicembre. “È venuto fuori il racconto di un’epoca in cui si faceva un po’ a gara a chi la faceva più strana… Quindi questa gara come dire a essere più strambi e più strani di tutti è stato il vero motore di questo personaggio. Non è che poi la sua fosse un’impresa ideologica o chissà che tipo, era l’idea di poter fare una cosa da soli e molto grande”, ha raccontato l’attore a Repubblica. Secondo Paolo Fox il 2021 per la Bilancia sarà l’anno della liberazione: cosa riserverà per la carriera di Elio Germano?

