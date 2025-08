Le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Un mese che inizia merita sempre particolare attenzione, figuriamoci se ciò accade in concomitanza del weekend; le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in evidenza una determinazione quasi improvvisa nel contesto di lavoro. Una sorta di flusso di spunti, pensieri e riflessioni porterà qualcuno verso una maggiore comprensione delle circostanze. Una situazione che potrebbe agevolare la chiusura di accordi e collaborazioni più che proficue; non solo per il presente ma soprattutto per il prossimo autunno. In amore c’è modo di ritrovare la complicità; le coppie avranno più tempo da dedicarsi per i single emerge un interesse speciale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Torna l’equilibrio tanto agognato e la possibilità di sistemare alcuni cavilli fastidiosi relativi al contesto di lavoro. In amore cercate di mettere in cima alla liste delle priorità una maggiore attenzione e dedizione verso le relazioni.

SCORPIONE: Un venerdì che non accetta scuse; c’è da prendere una decisione importante, forse sul lavoro ma non è da escludere che si tratti di amore. Le capacità decisionali faranno la differenza.

SAGITTARIO: Ottimismo da vendere per questo fine settimana e già da oggi un influsso positivo vi metterà in evidenza sul lavoro. In amore attenzione alle promesse; non alzate troppo il tiro.

CAPRICORNO: C’è un senso di fatica che si protrae da troppi giorni, per questo venerdì è giusto prendersi una pausa anche se c’è ancora qualcosa da concludere sul lavoro. In affanno anche in amore, un recap delle idee è necessario.

ACQUARIO: Vi sentite più autonomi rispetto al passato ma non quanto basta; una situazione che per questo venerdì potrebbe alimentare degli scontri, anche costruttivi, nel contesto di lavoro. In amore è un momento positivo, cuori solitari in grande spolvero.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è grande spazio per le intuizioni nel contesto di lavoro ma anche per dedicarsi a del sano romanticismo. L’amore torna protagonista, soprattutto per i single.