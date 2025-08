Le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Tutto, o quasi, pronto per il fine settimana che di fatto spalanca le porte della fase di più calda della stagione, ma non per le temperature; le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal contesto di lavoro e dalla necessità di correre ai ripari se c’è qualche ritardo che incombe in prossimità delle ferie. La necessità del momento è di non lasciare nulla di arretrato al fine di poter giovare di equilibrio e stabilità al rientro. In amore vige una sorta di silenzio ambiguo, non solo per le coppie; in questi casi è meglio indagare, portare alla luce ipotetici dissapori che potrebbero aver logorato la capacità di dialogo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Un venerdì ricco di sfumature, di circostanze favorevoli; sul lavoro siete irrefrenabili ma attenzione a non andare in ‘overbooking’ con le energie. In amore c’è spazio per intensificare un dialogo importante.

TORO: Un cambiamento radicale sta interessando la quotidianità di qualcuno, soprattutto sul lavoro; non è il caso di essere repulsivi, anzi, abbracciare le novità può favorire la nascita di nuove circostanze positive. In amore c’è una discreta serenità a vantaggio di coppie e single.

GEMELLI: Finalmente la leggerezza inizia a tendervi la mano e tutto sembra in discesa al netto di impegni quotidiani e faccende di lavoro. In amore non c’è freno alla passione, per le coppie c’è la possibilità di stabilire un rapporto ancor più solido.

CANCRO: E’ la giornata ideale per mettere in ordine le idee e puntare i piedi, se necessario, nel contesto di lavoro. Le ingiustizie hanno le ore contate e in amore siete pronti a mettere in luce la realtà dei vostri sentimenti.

LEONE: Fatevi notare senza indugi, il talento merita vetrine e non certo coni d’ombra; sul lavoro le opportunità sono in crescita ma occhio a non togliere troppo tempo all’amore.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 1 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è un senso di fierezza che è frutto degli ultimi successi conseguiti sul lavoro. Non crogiolatevi troppo, c’è ancora da impegnarsi. In amore nuovi incontri per i single, per le coppie attenzione alle divergenze.