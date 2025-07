Le previsioni di oggi 1 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Una nuova settimana è ufficialmente iniziata e le strade che si presentano al cospetto dei segni dello Zodiaco sono quanto mai varie e interessanti; le previsioni di oggi 1 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di novità di prim’ordine nel contesto di lavoro con possibili scenari rivolti con attenzione verso il futuro. Se avete intenzione di iniziare il nuovo mese nel migliore dei modi dovrete prima dirimere alcune tensioni latenti, non abbassate la guardia. In amore serve più fiducia; un rapporto scricchiola e forse è il caso di assumersi una buona parte di colpe. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il bisogno di propiziare un cambiamento radicale soprattutto sul lavoro coincide con la grinta di questo inizio mese; in amore non affidatevi unicamente all’istinto, il pragmatismo è spesso utile.

SCORPIONE: Una giornata decisamente intensa a causa della molteplicità di impegni che potrebbero interessare il luogo di lavoro. In amore ampio spazio all’intuito, l’atteggiamento di una persona sarà più chiaro.

SAGITTARIO: Un senso di agitazione mette in confusione i prossimi passi da compiere nel contesto di lavoro; abbandonate la strada delle scelte affrettate anche in amore, è il momento di una pausa rigenerante.

CAPRICORNO: Questo martedì può essere il punto di partenza per nuovi progetti riguardanti il lavoro; una buona notizia recente darà presto i suoi frutti, intanto in amore arrivano ottimi spunti per i single.

ACQUARIO: Giusto dare credito alla creatività propria ma anche concedere il giusto merito a chi collabora con voi nel contesto di lavoro; in amore non peccate di egoismo, assecondate anche le esigenze del partner.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 1 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete orientati nel migliore dei modi per dare libero sfogo a nuove idee nel contesto di lavoro; occhio alle esagerazioni. In amore è un martedì decisamente interessante per i single finalmente predisposti a nuovi incontri.