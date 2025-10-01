Le previsioni di oggi 1 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ristabilire l’armonia può essere la priorità di questo mercoledì; stando alle previsioni di oggi 1 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko le prossime ore possono infondere la fiducia necessaria per affrontare con maggiore convinzione le sfide e gli ostacoli. Sul lavoro c’è molto da chiarire, soprattutto se qualcuno continua a rendere tutto più difficile e convulso. Date maggiore credito alle vostre potenzialità; il riconoscimento del vostro valore non dipende dal giudizio altrui. In amore serve andare oltre le tensioni del passato; o si chiarisce, o si volta pagina. Single più arrendevoli del previsto a causa di un cielo leggermente ambiguo; provate a partire dai piccoli gesti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Siete alla ricerca di una maggiore armonia, di un equilibrio che sarebbe terreno propizio sul lavoro. In amore nuovi sogni e soprattutto progetti di coppia da approfondire il prima possibile.

SCORPIONE: L’intensità di questo mercoledì può scandire delle novità importanti nel contesto di lavoro, anche senza rischiare od osare troppo. In amore lasciatevi trascinare dalle emozioni, soprattutto se il cuore è libero.

SAGITTARIO: C’è una necessità di maggiore libertà, la voglia dominante di procedere a briglie sciolte nel contesto di lavoro. In amore nuove avventure entusiasmanti all’orizzonte, una sorpresa potrebbe spiazzare.

CAPRICORNO: Le prossime ore possono rappresentare il passaggio da una fase di calma ad una più concitata; sul lavoro emerge un nuovo progetto da studiare nei minimi dettagli. In amore consolidate i rapporti; non siate restii dal punto di vista emotivo.

ACQUARIO: Siete mattatori da tempo con la vostra vivacità e creatività; qualcuno non è ancora riuscito a trarre i frutti migliori ma siete sulla buona strada. In amore c’è una tenerezza inaspettata, è il caso di approfondire.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 1 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è un’aria speciale in questo mercoledì e forse è il caso di ascoltare ogni singolo input. Sul lavoro cresce la determinazione ma in amore c’è qualcosa da rivedere.