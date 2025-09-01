Le previsioni di oggi 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

La quiete di questo lunedì può essere un buon punto di partenza per diversi segni dello Zodiaco; le previsioni di oggi 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano dell’esordio di un nuovo mese che, idealmente, coincide con l’inizio di una nuova stagione di lavoro. Sarà immediato l’impatto positivo per coloro che avranno seminato bene prima di lasciarsi andare alle distrazioni estive; un progetto in particolare sembra essere cresciuto in autonomia, pochi ritocchi e le soddisfazioni saranno ampiamente alla portata. In amore qualche piccola discussione potrebbe togliere vigore alla sintonia, alla capacità di dialogare; in queste situazioni procedere con cautela è fondamentale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Opportunità e idee innovative; la giornata di lavoro parte con il turbo e per questo lunedì fermarsi è un errore. In amore c’è qualche ostacolo da superare o arginare, fate attenzione ai sentimenti altrui.

SCORPIONE: Dialogo proficuo e voglia di mettere in ordine le priorità; sul lavoro sono diverse le questioni che tengono banco ed è il caso di sfruttare al massimo le relazioni. In amore non serve uscirne vittoriosi; trovare punti d’incontro è decisamente più proficuo.

SAGITTARIO: L’entusiasmo e la vitalità di questo lunedì sono il punto di partenza necessario per innescare una fase di grandi innovazioni nel contesto di lavoro. In amore sono i single a prendersi la scena; gli incontri sono favoriti.

CAPRICORNO: Mollare la presa è un’opzione da scartare; la concretezza deve essere la parola d’ordine di questo lunedì per ciò che riguarda il contesto di lavoro. In amore serve ritrovare la serenità, magari valutate l’organizzazione di un viaggio o comunque di momenti romantici.

ACQUARIO: Non si può certo dominare la scena in ogni momento dell’anno; umore al ribasso ma creatività intatta nel contesto di lavoro. In amore c’è un rapporto da approfondire ma attenzione a non osare troppo.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è una sfida di lavoro che stimola particolarmente la vostra curiosità. E’ il momento giusto per mettersi in gioco in amore, soprattutto se reduci da un periodo non proprio rose e fiori.