Oroscopo Branko 11 giugno 2022/ Cancro al top, Vergine desiderabile e…

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko? Chi tra i dodici segni zodiacali riuscirà ad avere una giornata al top e chi invece dovrà fare i conti con qualche piccolo problema? Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata di oggi sarà fondamentale per conquistare il proprio oggetto del desiderio. Alcuni potrebbero anche ottenere un sì a una loro proposta di matrimonio, e precisa che qualsiasi unione che nasca con Marte e Giove, porterà fortuna.

I nati sotto il segno del Toro in questo giorno dominato dalla luna in Scorpione potranno avere delle piccole esplosioni. Per le donne del Toro, questo potrebbe significare un colpo di fulmine: un’attrazione fatale, per un uomo appena intravisto tra la folla. Gli affari di questo segno zodiacale vanno sempre bene, ma è il contatto umano che vi manda in tilt. I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno prestare molta attenzione alla giornata del 21 giugno, infatti per questo segno zodiacale inizieranno oggi dei segnali molto importanti da parte delle persone amate.

Oroscopo Branko 11 giugno 2022: Cancro al top!

Secondo l’oroscopo di Branko i nati sotto il segno del Cancro quest’oggi hanno una luna che farà da prova generale per l’estate alle porte che potrebbe essere una delle più calde di questo segno zodiacale.

Marte e Giove lanciano una sifda dal punto di vista del successo professionale a questo segno e secondo l’astrologo i Cancro potrebbero vincere, soprattutto grazie alla presenza di Mercurio. Il consiglio dell’astrologo è quello di ricominciare qualcosa oggi stesso, senza aspettare l’arrivo dell’estate.

I nati sotto il segno del Leone stanno attraversando un periodo di transito molto impegnativo per alcuni rapporti di lavoro. Nonostante questo segno sia comunque sotto le attenzioni di tutti il consiglio dell’astrologo è quello di non dare per scontato che il lavoro stia andando per il verso giusto e di considerare qualche invidia, contrasto o sfida da parte dei propri competitor. I nati sotto il segno della Vergine nei prossimi giorni saranno liberi di affrontare un colloquio che potrebbe influenzare l’immediato futuro della loro attività. Questa Luna è una bella storia della vita sentimentale della Vergine, un po’ inusuale rispetto alle sue tendenze, sempre così concentrata sulle cose concrete e materiali.











