Oroscopo Branko 11 giugno 2022/ Flop completo per Acquario, Pesci desiderabili

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Branko per tutti i segni dello zodiaco? chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata al top e riuscirà a raggiungere i propri obiettivi e chi invece dovrà fare i conti con qualche piccolo problema in più dovuto alla posizione avversa delle stelle? Come ogni mattina l’astrologo ha divulgato la sua previsione attraverso l’emittente radio RDS. I nati sotto il segno della Bilancia grazie alla Luna in Scorpione avranno molti spunti per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Mercurio assicura la protezione burocratica e legale, là dove questo segno è abbandonato da Giove.

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno una Luna libera da ogni vincolo con i pianeti e lascerà questo segno con libertà d’azione. Secondo l’astrologo questo segno zodiacale oggi avrà molta fortuna nel gioco dell’amore. I nati sotto il segno del Sagittario vivono un periodo molto strano segnato dalla presenza di Nettuno. Questo segno al momento è molto stanco fisicamente e in crisi. Il consiglio dell’astrologo è quello di prepararsi ad una grande riscossa, soprattutto in amore perchè tra poco ci sarà una luna piena in grado di fare cose inimmaginabili per questo segno zodiacale.

Oroscopo 11 giugno Branko: Acquario flop

Secondo l’oroscopo di Branko per oggi 11 giugno 2022, i Capricorno dovranno cercare di cambiare binario, soprattutto se non si riesce ad avere soddisfazioni. La Luna in Scorpione però riuscirà a fornire a questo segno zodiacale un’ottima compagnia rendendo questo segno sensuale. I nati sotto il segno dell’Acquario avranno una giornata abbastanza difficile caratterizzata dalla presenza della Luna, di Venere, di Mercurio e di Urano contro. Il consiglio dell’astrologo è quello di fermarsi per qualche giorno. Nonostante questa opposizione congiunta di molti pianeti le attività commerciali saranno comunque favorite.

I nati sotto il segno dei Pesci potranno riuscire a sfruttare la presenza della Luna nel loro segno e ottenere molte soddisfazioni. Secondo l’astrologo questo segno zodiacale adesso è al centro di tutte le attenzioni e protagonisti del mondo. Nonostante la posizione della luna favorevole questo segno zodiacale avrà comunque qualche difficoltà ma il consiglio di Branko è quello di risolvere le questioni più importanti prima dell’inizio della Luna piena.













