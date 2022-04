Oroscopo Branko 12 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e

Come ogni nuova giornata che si rispetti scopriamo cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Branko per oggi martedì 12 aprile 2022 che, come ogni mattina è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Cosa prevedono le stelle per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Secondo l’astrologo per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata sarà all’insegna della rabbia e dello stress a causa di qualcuno o qualcosa che continua a provocare questo segno. Secondo l’astrologo però, le capacità dell’Ariete sapranno tenere testa a tutti questi problemi.

Per il Toro, secondo Branko qualche ostacolo sul proprio percorso renderà tutto più difficile, anche se, la grande responsabilità di questo segno lo porterà ad ottenere grandi successi. Il consiglio dell’astrologo è quello di usare la massima prudenza e di prendersi le proprie responsabilità. I nati sotto il segno dei gemelli quest’oggi dovranno mantenere alta la concentrazione per far andare tutto nel verso giusto. L’astrologo consiglia a questo segno di non abusare di medicinali e di prediligere una dieta sana e un po’ di movimento.

Oroscopo Branko 12 aprile 2022:Periodo d’oro per il Leone!

Per i nati sotto il segno del Cancro l’ansia è l’assoluta protagonista della vita e a causa di questo rischiano anche di rovinare rapporti umani importanti e di commettere alcuni errori imperdonabili. Il consiglio per la giornata di oggi, 12 aprile 2022, dell’astrologo è quello di mantenere il buon umore e di fare della sana attività fisica.

I nati sotto il segno del Leone secondo l’oroscopo di Branko stanno vivendo un momento davvero positivo in cui domina l’entusiasmo e la voglia di fare bene. Ad aiutare questo segno zodiacale ci sono anche i pochi problemi che in questo momento lo affliggono. Il consiglio dell’astrologo è quello di godersi a pieno questo momento d’oro. Il segreto dell’astrologo per i nati sotto il segno della Vergine grazie alla loro intuitività sapranno risolvere un problema di lungo corso, secondo Branko il compito di questo segno per oggi è quello di seguire il proprio istinto.

