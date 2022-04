Oroscopo Branko 12 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

Come ogni nuova giornata che si rispetti scopriamo cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Branko per oggi martedì 12 aprile 2022 che, come ogni mattina è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Cosa prevedono le stelle per i segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Secondo l’astrologo i nati sotto il segno della Bilancia avranno una giornata ottima per le relazioni sociali in cui potranno ampliare la propria cerchia di frequentazioni. Il consiglio dell’astrologo è quello di sfruttare questo periodo per risolvere anche alcuni problemi sul lavoro, perché la seconda parte dell’anno andrà più a rilento.

Oroscopo Branko 12 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e

Per i nati sotto il segno dello Scorpione la giornata sarà all’insegna della fiacca e dello stress in cu sarà fondamentale evitare le discussioni, soprattutto quelle inutili e pretestuose. I Sagittario, invece, dovranno porre molta attenzione soprattutto in amore, dove iniziano a nutrire qualche dubbio e perplessità nei confronti del proprio partner.

Oroscopo Branko oggi 11 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko 12 aprile 2022:Periodo d’oro per il Leone!

Secondo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, 12 aprile 2022 il segno del Capricorno è protetto da Mercurio, Venere e Giove, ossia dei pianeti molto pesanti che danno un forte influsso benefico grazie al quale potranno concretizzare affari, compravendite o scambi commerciali.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, Branko consiglia di muoversi con prudenza in famiglia, soprattutto con i membri più giovani con cui questo segno zodiacale dovrà mantenere la calma e i nervi saldi. Per i nati sotto il segno dei Pesci la giornata di oggi si apre con l’influsso benefico di Giove che aiuterà molto questo segno zodiacale sul lavoro migliorando la carriera e trovando belle soddisfazioni.

Oroscopo Branko oggi 9 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, toro, gemelli, cancro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA