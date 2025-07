Tutto pronto per l’esordio di un nuovo fine settimana che con questo sabato entra nel vivo in tutto il suo splendore, ma non per tutti; le previsioni di oggi 12 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in evidenza una tendenza astrale che sarà ampiamente positiva per coloro che decideranno di rompere gli indugi e agire seguendo istinto e obiettivi. Sul lavoro è tempo di fare scelte cruciali; i momenti di relax arriveranno ma ora è fondamentale non abbassare la guardia e seguire al meglio le attività più proficue del momento. In amore urge maggiore costanza; un rapporto importante potrebbe incrinarsi per assenza di dialogo e ascolto, siate empatici. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 12 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 12 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: L’energia a disposizione per questo sabato vi renderà irrefrenabili soprattutto nel contesto di lavoro; attenzione al tempismo delle scelte in amore forse serve più azione e meno promesse astratte.

TORO: Per oggi la stabilità sarà una piacevole costante; sul lavoro dovete archiviare in fretta le ultime pratiche per poi concentrarvi unicamente nelle questioni relazionali. Grandi spunti in amore, soprattutto per i single; forti emozioni all’orizzonte.

GEMELLI: Vi piace dialogare e siete pronti a confrontarvi su tutti i temi per ciò che riguarda il lavoro; mettete alle strette chi invece cerca di remare contro. In amore attenzione a qualche discussione che potrebbe portare ad esiti poco piacevoli.

CANCRO: L’intensità di questo sabato può far germogliare una determinazione che pensavate di non poter raggiungere; sul lavoro regna l’armonia così come in amore; l’affettuosità delle prossime ore sarà un toccasana.

LEONE: Fascinosi e carismatici, oggi non ce n’è per nessuno tanto sul lavoro quanto in amore; ogni vostra scelta porterà a gratifiche interessanti ma attenzione a non strafare.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 12 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko per questo sabato potreste fare la differenza nel contesto di lavoro; ottime opportunità dopo una fase di inerzia e in amore arriva maggiore flessibilità rispetto all’ultimo periodo.