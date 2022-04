Oroscopo Branko 14 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro…

Oroscopo Branko, oggi 14 aprile 2022: previsioni segno per segno

Come ogni nuova giornata che si rispetti scopriamo cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo Branko per oggi, giovedì 14 aprile 2022 che, come ogni mattina è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Cosa prevedono le stelle per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? L’Ariete da oggi ha Marte che si mette alle spalle e non è più attivo. Ricordate che Marte domani alle 3 entrerà in Pesci dove già avete Giove e Venere. Oggi c’è una Luna al massimo della forza in Vergine. Immaginazione potente e lavoro intenso. Indovinate i progetti economici. Lasciate qualcosa anche per maggio in considerazione della Luna di domani. Con la Luna in forza oggi date importanza al controllo della salute e ad un regime di vita più sano, basato su cibi ideali per lo stomaco. I sensi del Toro rispondono al richiamo del vostro cuore. Domani Marte entra in Pesci. Avrete Urano nel segno, ma anche Venere e Nettuno, quindi sarete romantici. Poi ci sarà Giove, sarete giusti nelle vostre cose, ma soprattutto Marte, che sancisce l’inizio della primavera anche per voi. Ottimo segnale dopo tutto quello che avete dovuto subire. I Gemelli avranno un periodo breve di insoddisfazione sentimentale, passionale e coniugale. Cercate di dire tutto in una sola volta! Ricordate che questa Luna oggi è cattiva ma domani potrebbe essere buona. In ogni caso voi siete sempre belli.

Secondo l’oroscopo Branko, oggi il Cancro vive un giorno fortunato per il lavoro e gli affari. Tutto va accompagnato con la volontà di viaggiare! Certo la situazione in cui viviamo è complessa ma anche in mezzo al caos c’è sempre un segno che può trovare all’estero fortuna o amore. Voi siete la Cina, ma chi vi dice che se andate ad Hong Kong non possiate innamorarvi di una cinesina o di un cinesino? Il Leone oggi vive un sogno. Le persone che hanno un sogno spesso hanno un illusione ma l’importante è avere un sogno. Nettuno è in attività eccezionale nel vostro oroscopo. Oggi vi liberate da Marte. Ora si sta preparando a qualcosa di grosso negli affari e in carriera, ma anche nella vita sentimentale e passionale. La Vergine sarà provocata spesso, in famiglia e al lavoro. Voi siete Terra e credete solo a ciò che vedete. Cercate nuove vie per esprimere le vostre capacità. Ora con quattro opposizioni la vita non sarà poi così facile. Dovete pensare che Scorpione, Leone e Toro hanno avuto anche sette pianeti contro. Eppure, nonostante tutto ce l’hanno fatta! Anche se non si può dire che ne siano usciti indenni.

