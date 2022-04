Oroscopo Branko 14 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Acquario e…

Oroscopo Branko, oggi 14 aprile 2022: previsioni per Bilancia e…

Anche questa mattina, puntale come sempre, Branko ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 14 aprile, diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Cosa prevedono le stelle per i segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Secondo l’oroscopo Branko di oggi, la Luna piena porta una forza di grande intensità per la Bilancia. Non lasciate la speranza in amore però perché voi siete in grado di amare. Dovete fare in modo che questa Pasqua sia anche una festa molto gratificante per le vostre finanze, per il vostro lavoro. I pianeti in questo momento vi seguono e vi amano perché siete bravi. Soprattutto chi di voi ha superato i 70 anni. Lo Scorpione, in un mondo che parla di cambiamenti ma che i cambiamenti li fa in modo discutibile, ha sempre un periodo in cui le stelle annunciano i conflitti in arrivo. Avete vedute ottimistiche ed è questo il modo giusto per presentarvi agli altri. Venere vi rendi eleganti ed affascinanti e Marte non è più vostro nemico. Con Pesci, segno vostro amante, voi ritroverete quel sex appeal per cui siete famosi. Ricordate che tutto è relativo a questo mondo. Il Sagittario deve capire che l’importante è andare avanti. Non dovete avere fretta e dovete capire le ragioni di un’eventuale fermata nel campo del successo. Mercurio vi aiuta molto nel lavoro ma dovrete stare attenti alla salute. Avere Marte in Pesci non è una passeggiata.

Secondo l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 14 aprile 2022, il Capricorno non ha nulla da temere da Marte in Pesci. Certo, se non volete avere litigi in famiglia tenete presente che Marte aizza. Il problema però sarà quella Luna piena che inizierà domani in Bilancia. Le emozioni vincono in questa situazione astrale. L’Acquario ha Venere che vuole portarvi nel mondo e Marte che vi saluta. Quando una moglie o un marito vi invitano a uscire fatevi belli. Non è solo perché le stelle parlano così ma perché con questo Marte in Pesci dovete per forza andare. Anche voi volete partire! Non c’è niente di strano o contro di voi ma solo una Luna piena che potrà essere drammatica ma non rinunciate mai a progetti o amore. A Saturno non interessa quante volte siete già stati sposati. I Pesci hanno una Luna piena in arrivo. Oggi siete in agitazione. Punti deboli nella salute anche perché voi siete fragili in questo periodo. Siete pieni di pianeti e siete attorniati di persone che vogliono qualcosa da voi. State fermi un attimo perché le stelle vi preparano una Pasqua fortunata e gratificante. Marte è già presente nel vostro cielo.

