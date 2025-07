Ogni settimana che si chiude lascia qualcosa da conservare per quella successiva e per questo lunedì c’è tanto da recuperare ripartendo dai passi già compiuti; le previsioni di oggi 14 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko vedono le stelle illuminare le idee in fiore nel contesto di lavoro. Finalmente qualcuno avrà modo di prendere il pieno controllo di un progetto particolarmente interessante, un risvolto atteso da tempo e che potrebbe cambiare il baricentro delle ambizioni professionali. In amore una leggera maretta si abbatte sulle coppie che hanno evitato il confronto su questioni del passato; ora è tempo di mettere le cose in chiaro al fine di ristabilire il sereno. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 14 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 14 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Per questo lunedì sarà necessario mediare; sul lavoro vi trovate come nel mezzo, stretti tra due fuochi, ogni scelta avrà un peso. In amore c’è un gesto d’affetto che potrebbe spiazzare, osservate con attenzione.

SCORPIONE: Riprendere le redini dei propri viaggi introspettivi potrebbe essere la mossa migliore per tornare ad essere focalizzati sul lavoro. In amore c’è entusiasmo soprattutto per le coppie che hanno riscoperto la passione.

SAGITTARIO: Non è la frenesia che porterà i risultati di lavoro tanto agognati; il modo migliore per raggiungere gli obiettivi è studiare ogni singolo passo al netto dei dettagli. In amore non fate orecchie da mercante, l’ascolto è fondamentale.

CAPRICORNO: Grande disciplina e diligenza sul lavoro; oggi si può costruire qualcosa di importante per il futuro. In amore c’è qualche mancanza alla quale ovviare il prima possibile.

ACQUARIO: Siete da tempo in una fase creativa che forse non ha avuto ancora lo spazio che merita nel contesto di lavoro; puntare i piedi talvolta può essere la scelta migliore. In amore non lasciatevi trascinare troppo dall’emotività, un po’ di razionalità è sempre gradita.

PESCI: Le previsioni di oggi 14 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko sottolineano l’importanza dell’equilibrio conquistato sul lavoro e la volontà di mantenerlo a lungo. In amore giornata da dedicare all’approfondimento delle conoscenze, anche in amicizia.