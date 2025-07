Primi passi di una nuova settimana ma già indicazioni utili per il prossimo futuro; le previsioni di oggi 15 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un martedì piuttosto carico dal punto di vista degli impegni di lavoro e non per tutti la carica è al massimo. Le batterie sono in esaurimento per chi ha faticato molto nell’ultimo periodo trovando però ottimi risultati; in questi casi è meglio rallentare e rimandare le opportunità professionali a momenti migliori. In amore manca un po’ di chiarezza con il partner; i dubbi, se condivisi, possono essere risolti in meno tempo e con minori ripercussioni sulla stabilità del rapporto. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 15 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 15 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Mettere al centro i rapporti sociali è forse più importante che dare ulteriore spolvero alle proprie attività di lavoro; l’amore necessita più attenzioni, il rischio è di far sentire qualcuno troppo in secondo piano.

TORO: La presenza del Sole nel segno garantisce maggiore lucidità se c’è da prendere qualche decisione rilevante nel contesto di lavoro. Attenzione in amore; c’è un bisogno che state sottovalutando e che potrebbe avere un impatto imprevisto.

GEMELLI: Mercurio vi rende energici per le prossime ore e sempre più focalizzati sul percorso di crescita nel contesto di lavoro; amore e ambizioni professionali camminano di pari passo per questo martedì.

CANCRO: La ricerca di nuovi stimoli per dare ulteriore spicco agli impegni di lavoro potrebbe subire una leggera battuta d’arresto; consolatevi in amore dove un’attenzione speciale potrebbe piacevolmente sorprendervi.

LEONE: La settimana si appresta ad essere impegnativa e già da questo martedì potrebbero sorgere diverse complessità nel contesto di lavoro. In amore urge un chiarimento, troppa tensione nell’aria.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 15 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento giusto per mettere l’amore al primo posto e vivere le sensazioni del momento con maggiore leggerezza. Sul lavoro pochi colpi di scena, sensazioni positive per un progetto in divenire.