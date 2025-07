Settimana a tratti difficile ma anche stimolante, per qualcuno carica di impegni per altri fonte di soddisfazioni; le previsioni di oggi 16 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un mercoledì che smorza, per qualcuno, una tendenza negativa che stava accompagnando l’ultimo periodo. Sul lavoro suona la sveglia, ma non è una cattiva notizia; a riprendersi dal sonno sono le convinzioni e la voglia di non lasciare che qualcuno prenda ingiustamente il sopravvento. In amore pensieri placidi accompagnano le prossime ore soprattutto per i single che hanno ripreso la ricerca della dolce metà; per le coppie momenti di passione alternati a piccole scaramucce. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 16 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 16 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Abbondare non è mai una buona scelta; la carica non vi manca ma sul lavoro si può scegliere di osare in momenti decisamente più proficui. In amore serve pazienza, non lasciate che la frenesia vi porti lontani dalla realtà.

TORO: L’equilibrio è la matrice del successo; in questo periodo solo mettendo in ordine priorità e impegni si può ottenere qualche gratifica nel contesto di lavoro. In amore cercate di tutelare non solo il benessere di coppia ma anche quello personale.

GEMELLI: Dopo aver operato con diplomazia e comunicazione, questo può essere il mercoledì che segna la riscossa. Se sul lavoro non vi sentite valorizzati, mettete in gioco tutta la vostra astuzia e spirito critico. In amore torna la passione, approfittate per stringere rapporti ancor più sinceri.

CANCRO: Le emozioni fioriscono in questo periodo di luglio; per oggi si prevede una sfida interessante in amore, cogliete l’occasione al volo. Sul lavoro mettetevi a disposizione il più possibile anche se a corto di energie.

LEONE: Brilla il cielo per voi in questo mercoledì di luglio; sul lavoro siete protagonisti, dotati di una spiccata concentrazione e determinazione. Progetti in fiore ma anche nuove relazioni, d’amore torna al centro delle priorità.

VERGINE: Precisi e diretti, andate spediti verso gli obiettivi se il momento di lavoro lo permette. Stando alle previsioni di oggi 16 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko, attenzione a non mettere troppo in disparte le relazioni; in amore non è mai un do ut des; dare e ricevere senza pretese.