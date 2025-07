Le previsioni di oggi 17 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Siamo giunti al giovedì, parte centrale della settimana e per qualcuno anche cruciale; le previsioni di oggi 17 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in evidenza la rilevanza di alcune scelte soprattutto in campo professionale. Sul lavoro c’è qualcuno che è come attirato da altri lidi, da strade alternative rispetto a quella percorso al momento; forse non è la fase migliore per fare una scelta radicale ma se c’è un grado elevato di insofferenza urge correre ai ripari. In amore qualche novità frammentaria per le coppie, in particolare per coloro che hanno ritrovato una discreta stabilità. Qualcosa da rivedere per i single soprattutto se reduci da una discussione accesa con una persona importante. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 17 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 17 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La ricerca dell’equilibrio è la priorità del giorno per ciò che riguarda il lavoro; c’è qualcuno che agita le acque ma il dialogo può fare la differenza. In amore niente fretta, lasciate che il tempo faccia il suo corso.

SCORPIONE: Le idee sono in fiore ma non è tutt’oro ciò che luccica; sul lavoro ogni scelta va ponderata anche se inizialmente può sembrare la migliore. In amore urge un chiarimento se c’è stata una discussione particolarmente forte.

SAGITTARIO: Qualcosa si sposta nell’ordine delle vostre priorità, la necessità di sentirvi più liberi nel contesto di lavoro potrebbe diventare il baricentro dei vostri propositi. In amore niente pretese; quando si tratta di sentimenti non è mai un ‘do ut des’.

CAPRICORNO: La diligenza sul lavoro ripaga, anche se a lungo termine; se non avete ancora visto risultati non è comunque il caso di allarmarsi. In amore situazione stabile per le coppie e novità interessanti per i single.

ACQUARIO: Siete ancora nel ‘prime’ di quest’anno ma forse per questo giovedì è meglio rallentare; sul lavoro siete un po’ a corto di energie e attenzione a possibili ripercussioni in amore in termini di umore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 17 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è forse qualcosa da rivedere in amore; un rapporto non sta procedendo proprio come previsto. Sul lavoro date maggiore peso alle collaborazioni, anche se poco approfondite.