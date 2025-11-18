Le previsioni di oggi 18 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Sono ore calde per prendere delle decisioni e intense per chi ha intenzione di lasciarsi trascinare dall’istinto; le previsioni di oggi 18 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un martedì decisamente interessante e con spunti che potrebbero avere uno specifico influsso su tutta la settimana. Le controversie sul luogo di lavoro sono da mettere al bando; non è il momento di alimentare la tensione, piuttosto operate su voi stessi e sulle vostre ambizioni. In amore c’è fermento per chi attende una risposta dopo aver palesato le proprie emozioni; single in bilico e coppie che potranno beneficiare di momenti sereni e spensierati. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 18 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 18 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Venere è l’alleata del giorno; il fascino che vi appartiene sarà ancora più evidente e in amore non sono da escludere sorprese. Sul lavoro serve mediare se una collaborazione fatica a spiccare il volo.

SCORPIONE: Una periodo di grandi trasformazioni ma anche di nuove certezze da valutare con attenzione; sul lavoro siete ad un passo dalla svolta decisiva agognata. In amore date maggiore spazio alla tenerezza ed ai piccoli gesti.

SAGITTARIO: Ottimisti e propositivi sul lavoro ma attenzione a non forzare troppo la mano se state pensando di avanzare ulteriori pretese economiche. In amore c’è una routine che inizia ad andare stretta, non siate meri osservatori.

CAPRICORNO: Qualcosa inizia a cambiare in senso positivo grazie alla presenza di Saturno nel vostro segno. Un martedì che vede primeggiare l’amore ma anche sul lavoro non sono da escludere intuizioni speciali.

ACQUARIO: Siete sempre protesi verso l’innovazione, il cambiamento; sul lavoro non è il caso di strafare almeno per questo martedì. Incontri stimolanti in amore, single chiamati a mettersi in gioco.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 18 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko si può approfondire un nuovo progetto di lavoro ma senza accantonare i percorsi già iniziati. In amore non siate timorosi ma talvolta è bene proteggersi a dovere.