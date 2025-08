Le previsioni di oggi 2 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

A piccoli passi avanza questo nuovo mese che ci porta nell’ultima fase, ma anche quella cruciale, della bella stagione; le previsioni di oggi 2 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal lavoro e da situazioni che saranno a districare il prima possibile. Qualcuno è già riuscito ad archiviare buona parte delle pratiche per concentrarsi sul relax del periodo; altri dovranno fare i conti con sfide e possibili conflitti professionali. In amore c’è modo di trovare conforto, soprattutto se l’umore tende verso il basso; per i single arriva una serata decisamente curiosa dal punto di vista delle impressioni ma occhio a non dare troppo credito a promesse e illusioni prive di reali contenuti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 2 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko 1 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Decisioni difficili per Scorpione e Acquario

Le previsioni di oggi 2 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il cielo di questo sabato alimenta le più rosee aspettative per il contesto di lavoro; qualcosa da chiarire c’è ma per buona parte della giornata gli stimoli saranno oltremodo positivi. In amore cercate di dare maggiore peso alle emozioni sincere.

Oroscopo Branko 1 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Venerdì ricco per Ariete e Leone

TORO: La protezione di Venere è una garanzia per le coppie; l’amore balza al centro dell’attenzione e per i single è tempo di stringere nuove relazioni. Sul lavoro siete un po’ provati fisicamente, le energie vanno recuperate il prima possibile.

GEMELLI: Le occasioni per socializzare sono garantite ma attenzione a qualche piccolo intoppo per le coppie. Sul lavoro serenità generale; il weekend – compreso questo sabato – sarà all’insegna del relax.

CANCRO: La Luna nel vostro segno alimenta le emozioni, in amore è necessario mettersi in gioco piuttosto che rimuginare sul passato. Sul lavoro è giusto seguire l’istinto ma attenzione a non sottovalutare i rischi.

Oroscopo Branko 31 luglio 2025, previsioni su amore e lavoro/ Giovedì intenso per Scorpione e Bilancia

LEONE: Siete brillanti, desiderosi di ottenere il successo in un determinato ambito; il lavoro è al centro della scena nelle prossime ore ma anche in amore non sono da escludere novità; soprattutto per i single.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 2 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete un po’ a corto di energie e forse sul lavoro potreste battere un po’ la fiacca. In amore sorge qualche incomprensioni; intervenire con dialogo ed empatia può essere la scelta più oculata.