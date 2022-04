Oroscopo Branko 2 aprile/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e…

Come sarà la giornata di oggi, sabato 2 aprile per tutti i segni zodiacali? Per quali sarà la giornata giusta per intraprendere nuove avventure e per quali sarà meglio attendere tempi migliori? Come ogni mattina l’oroscopo Branko, diffuso dall’emittente radiofonica RDS, ha svelato per quali segni la giornata sarà caratterizzata da belle notizie e per quali sarà meglio attendere un po’.

Per la Bilancia quest’oggi ci sarà una sorpresa: un contatto con un ex amico, il consiglio dell’astrologo è quello di ascoltare questa persone, secondo lui infatti, non sarà possibile ricostruito quanto perduto, ma sarà sempre possibile fare la pace. I bisogni di quest’oggi per lo Scorpione secondo Branko sono nuove soluzioni e per riceverle l’astrologo consiglia di guardarsi intorno.

Oroscopo Branko sabato 2 aprile: problemi finanziari per l’Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko la giornata di Sabato 2 aprile 2022 il Sagittario dovrà mettere da parte l’orgoglio e ammettere agli altri di aver ragione, questa rinuncia porterà a questo segno zodiacale un buon consiglio. I nati sotto i segno del Capricorno quest’oggi riceveranno una buona notizia che potrebbe essere un invito o un sostegno finanziario, sicuramente per questo segno l’estate sarà fatta di viaggi.

I nati sotto il segno dell’Acquario dovranno chiedere aiuto per risolvere una questione finanziaria aperta qualche settimana fa. Tutto però si risolverà per il meglio. Anche per i Pesci la giornata di sabato 2 aprile 2022 si apre con un piccolo inconveniente finanziario che però potrebbe risolversi con un incremento di risparmi da questo segno.

