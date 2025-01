L’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Toro non parte nel migliore dei modi: un senso di agitazione latente potrebbe accompagnare i primi giorni di gennaio e forse anche buona parte della seconda metà del mese. Il ritorno di Marte nel segno del Cancro dovrebbe però riportare il sereno per tuffarsi nel mese di febbraio con qualche proposito in più. In amore la situazione fatica a decollare, l’inverno sembra quasi una sensazione piuttosto che una stagione. La situazione tenderà al miglioramento solo nella seconda parte del mese di marzo quando Mercurio e Venere finalmente renderanno propizi gli incontri, le relazioni e i rapporti affettivi in generale.

Transitorio il mese di aprile secondo il racconto delle previsioni per l’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno del Toro: diversi pianeti stazionano, altri sono di passaggio, una situazione astrale che da un lato crea nuovi stimoli sia in amore che sul lavoro ma che dall’altro rende il tutto particolarmente stancante. Una situazione che rischia di diventare un’inerzia sgradevole anche per il mese di maggio in attesa della svolta che forse si concretizzerà a ridosso dei primi giorni di giugno. Finalmente qualcosa verte in senso positivo; nulla più vi destabilizza e la presenza di Venere nel segno regala decisamente emozioni forti e dominanti in amore.

Toro, Oroscopo Branko 2025: agosto porta al centro dell’attenzione l’amore

L’estate entra nel vivo e un processo di trasformazione determina la stagione più calda; l’Oroscopo Branko 2025 Toro si colora di emozioni positive e intense nel mese di luglio, segno di una netta ripresa dopo una prima parte di anno particolarmente difficile da sostenere e anche complessa da dirimere. Sul lavoro torna la determinazione, la voglia di primeggiare; il tutto alimentato da emozioni nuove che rafforzano i rapporti in essere e propiziano gli incontri per chi ha tanta voglia di tornare ad affidarsi alla purezza delle emozioni. Agosto vale come conferma, una garanzia in amore dove il fuoco della bella stagione porterà ad alzare la temperatura della passionalità e del carisma.

Settembre incombe, si smorza la fiamma della passione tipica dell’estate e si rientra in una routine che forse può poggiare su nuove certezze dopo un anno di alti e bassi. L’Oroscopo Branko 2025 racconta di una Venere capricciosa, di una velocità quasi impercettibile dei giorni tra ottobre e novembre dove a fare le nuove convinzioni sul lavoro renderanno più scorrevoli le ore e le decisioni. L’anno si chiude con un novembre movimentato e con scossoni determinati da una circolazione di pianeti quasi frenetica nel cielo dei nati sotto il segno del Toro. Tutto sommato, dicembre regalerà una chiusura motivante e soddisfacente; il bottino del 2025 potrà essere considerato positivo e soprattutto stimolante per le tante sfide affrontate e abilmente superate.