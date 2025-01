Anche per i nati sotto il segno della Vergine il nuovo anno sarà carico di sorprese; stando al racconto delle previsioni per l’Oroscopo Branko 2025 si parte subito con importanti riflessioni. Il mese di gennaio sarò da dedicare alle questioni interlocutorie, ai preparativi per la riscossa delle settimane successive. La passionalità sarà dominante dal mese di febbraio dove un certo carisma non solo animerà l’amore ma anche le questioni di lavoro che sembreranno più lineari e semplici da seguire e assecondare. Marzo segna una breve battuta d’arresto, un pit-stop con qualche problema da superare e delle tensioni che potrebbero presentarsi soprattutto nei rapporti affettivi.

La prima parte del mese di aprile segue la stessa linea del precedente, con la possibilità però di cambiare regime proprio per la settimana conclusiva. L’Oroscopo Branko 2025 Vergine racconta di un mese di maggio che riaccende i motori; il Sole arriva nel segno e il cambiamento si affaccia alla vostra vita. Saturno di passaggio stimola le occasioni importanti e soprattutto c’è una nuova direzione da seguire per chi ha necessità di cambiare rotta. Giugno segue la falsariga di maggio e vi avvicina sempre di più alle ambizioni che avete immaginato e costruito per il futuro, soprattutto sul lavoro.

Vergine, Oroscopo Branko 2025: da settembre si riparte con determinazione

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo e il mese di luglio – secondo l’Oroscopo Branko 2025 Vergine – si colloca proprio in questo settore. Un cielo favorevole che garantisce benefici nei rapporti d’amore e che al contempo stimola la determinazione per tutte quelle questioni di lavoro che nelle settimane precedenti sembravano fin troppo intricate. Agosto con Urano nel segno favorisce un cielo sgombro, libero da astri indesiderati ma per queste settimane non sono previsti grandi rovesciamenti di fronte e colpi di scena.

La corsa riprende a settembre; Nettuno di passaggio e il ritorno di Mercurio offrono una marcia in più per le questioni di lavoro e alcuni progetti professionali potranno essere portati avanti con maggiore concretezza. Un surplus che prosegue per il mese di ottobre dove i benefici saranno osservabili anche in amore. Il cielo sereno delle ultime settimane accompagnerà anche i mesi di novembre e dicembre: i sentimenti tornano a dominare la scena, soprattutto grazie all’arrivo di Venere verso la metà di novembre. A dicembre sarà invece Mercurio a spingere l’unione familiare e soprattutto sulla pazienza necessaria sia per superare gli ostacoli sia per raggiungere i propri obiettivi.