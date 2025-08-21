Le previsioni di oggi 21 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Rivolti verso le novità ma senza abbassare la guardia; questo giovedì – stando alle previsioni di oggi 21 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko – mette l’accento sulla possibilità di rendere ancor più florido il proprio cammino professionale ma non è detto che le proposte odierne siano realmente affini alle proprie ambizioni. Sul lavoro sondare, analizzare e valutare sono azioni necessarie; c’è una curiosità incalzante che potrebbe portarvi fuori strada, meglio non lasciarsi trascinare troppo dagli entusiasmi. In amore niente maretta per buona parte dei segni; le ruggini che qualcuno ha vissuto verso la prima parte di agosto sono finalmente tramontate, ora ampio spazio ai sentimenti più puri e soprattutto al dialogo. Incontri in vista per i cuori solitari. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 21 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 21 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un giovedì segnato da qualche contrasto di troppo; sul lavoro qualcuno potrebbe dimostrarsi in disaccordo con le vostre idee, mantenere la calma è necessario. In amore serve altrettanta diplomazia se sorge qualche fastidio di troppo.

SCORPIONE: Le idee sono in fiore e sul lavoro non avete intenzione di osservare i successi altrui; le opportunità vanno colte il prima possibile. In amore mettete in gioco una buona dose di fantasia per valorizzare i rapporti.

SAGITTARIO: Un giovedì all’insegna delle ambizioni, della voglia di prendere il pieno controllo del proprio futuro soprattutto sul lavoro. Attenzione in amore, l’umore non è dei migliori e qualche scontro potrebbe essere inevitabile.

CAPRICORNO: C’è un senso di freddezza che turba le vostre riflessioni; in amore qualcosa si è spezzato, che sia un rapporto o un dialogo sul quale avevate puntato particolari speranze. Sul lavoro giornata tranquilla ma servirà avere le idee chiare.

ACQUARIO: Per le prossime ore non sono da escludere momenti particolarmente intensi; una notizia di lavoro potrebbe sancire risvolti contro le vostre previsioni. In amore siete supportati dalle stelle; single in allerta se c’è un incontro programmato.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 21 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è qualche fastidio di troppo dal punto di vista dei ragionamenti. Una situazione che vi rende meno propositivi del solito nel contesto di lavoro. In amore siete ancora alle prese con riflessioni contrastanti; cercate di fare chiarezza il prima possibile.