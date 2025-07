Le previsioni di oggi 21 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Gli strascichi di una settimana che volge al termine spesso dilagano nel lunedì seguente; le previsioni di oggi 21 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko portano l’attenzione sulla necessità di arginare le tensioni del passato per aprire un nuovo ciclo. Sul fronte di lavoro c’è una situazione che vi rende forse dubbiosi, magari qualcuno che cerca di ostacolarvi o gratifiche che tardano ad arrivare. In questi casi tirare i remi in barca non è la migliore delle opzioni; piantate i piedi e fate valere il peso delle vostre ragioni e qualità. In amore torna un po’ di meritata serenità, un clima che favorisce i nuovi incontri per i cuori solitari e che amplifica le tenerezze per le coppie stabili. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 21 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 21 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Stabilire l’equilibrio sul lavoro è sempre un valore aggiunto quando si tratta di arginare caos e confusione. In amore siete sulla strada giusta ma forse è il caso di dedicare anche maggior tempo alle proprie passioni.

SCORPIONE: L’intensità di oggi nel contesto di lavoro potrebbe mettere a dura prova la vostra concentrazione e la tenuta energetica. In amore torna il sorriso grazie ad una complicità riscoperta.

SAGITTARIO: Questo lunedì è favorevole sotto diversi punti di vista; il cielo stimola le idee nel contesto di lavoro e in amore, con la giusta dose di impegno e perseveranza, potreste riuscire in una conquista scandita da sentimenti intensi.

CAPRICORNO: Siete alle battute finali per la chiusura degli impegni di lavoro prima di lasciarvi andare al relax estivo; non mollate la presa. In amore ottimi momenti, soprattutto verso sera, per riscoprire la leggerezza delle emozioni.

ACQUARIO: Liberi nelle idee e nelle azioni; questa è la strada che state seguendo da tempo nel lavoro e in amore ma qualche intoppo potrebbe rendere questo lunedì una sorta di giornata spartiacque e densa di riflessioni.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 21 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko si prevede un lunedì di grande determinazione; non sono da escludere idee innovative nel merito di nuovi progetti di lavoro. In amore cercate di seguire sempre strade all’insegna dell’onestà e della sincerità.