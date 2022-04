Oroscopo Branko 23 aprile 2022/ Fortuna per il Capricorno, Toro amore al top!

Oroscopo Branko 23 aprile 2022, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Iniziare la mattina col piede giusto è fondamentale. Ma cosa c’è di meglio di chiedere un aiutino alle stelle per scoprire cosa ci aspetta in questo giorno? Fortunatamente è possibile leggere l’oroscopo Branko facilmente online ogni mattina dopo che l’astrologo condivide le sue previsioni con l’emittente radiofonica RDS. Vediamo insieme cosa ci dicono gli astri consultati da uno dei più famosi astrologi, Branko, per scoprire come andrà questa giornata di sabato 23 Aprile 2022 e quali saranno i segni fortunati in amore, lavoro e salute. Per i nati sotto il segno dell’Ariete il consiglio di Branko è quello di lasciarsi andare in amore, nello specifico di lasciarsi vincere. Piuttosto che affannarvi a cercare risposte fermatevi ad aspettare, le troverete solo in questo modo. Per tutti i Toro in questo periodo per voi l’amore non è al top, l’oroscopo di Branko per questa giornata ci dice che è sufficiente. Dovrete cercare di dare il massimo, non accontentatevi.

I nati sotto il segno dei Gemelli oggi potranno essere particolarmente felici perché qualcuno dirà loro che sono adorabili e addirittura insostituibili. Il loro amore e la loro attenzione verso gli altri saranno riconosciuti. Per il Cancro oggi sarà il momento di sentirsi liberi. Il consiglio dell’astrologo è quello di scendere dalla loro posizione di potere e di rilassarsi e di fare tutto con una bella risata. Tutto promette bene per il segno del Leone che vedrà tra non molto tutti i pianeti allineati. A tenere vive le amicizie e le relazioni sociali per questo segno ci penserà Mercurio. Venere inoltre li aiuterà in amore. Il consiglio dell’astrologo è quello di cogliere questa occasione per fare nuove conoscenze.

Oroscopo Branko 23 aprile 2022: Capricorno al Top!

Secondo l’oroscopo Branko per i nati sotto il segno della Vergine oggi vivranno un momento non troppo favorevole a causa anche dell’opposizione di Venere. I nati sotto il segno della Bilancia avranno la luna in Acquario, questa luna secondo l’astrologo ha poca dimestichezza con i sentimenti e il suo consiglio è quello di prestare molta attenzione in amore. Tutti gli Scorpione oggi potrebbero essersi svegliati con qualche dolore o con il mal di testa. La colpa è di Saturno che non dà pace a questo segno zodiacale. Tutti i nati sotto il segno del Sagittario oggi dovranno trovare del tempo per pensare a sè stessi e rilassarsi completamente.

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l‘oroscopo Branko sono i favoriti per la giornata, questo segno zodiacale ha Luna, Marte, Giove, Plutone, Nettuno, Urano, Mercurio e Venere favorevoli e sono pronti a passare un weekend di fuoco! Tutti i nati sotto il segno dell’Acquario oggi potrebbero avere delle piacevoli novità in amore. Il consiglio dell’astrologo è quello di prestare particolare attenzione alla propria salute e di cercare quanto più possibile di condurre uno stile di vita e una dieta sana. I nati sotto il segno dei Pesci per oggi 23 aprile sono pieni di speranze. Secondo l’astrologo questo segno è favorito nel campo del lavoro e degli affari e con un po’ di concentrazione potrebbero conquistare la posizione lavorativa molto ambita.











