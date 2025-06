Le previsioni di oggi 23 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Si spalancano le porte di una nuova settimana e come sempre il lunedì è apripista di ambizioni, possibilità e decisioni; le previsioni di oggi 23 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko forse scontentano chi sperava di poter già chiudere un capitolo importante ma gli spunti positivi non mancano. Sul lavoro c’è ancora da aggirare qualche insidia, qualche cavillo burocratico; i successi sono però in dirittura d’arrivo. In amore le emozioni devono essere orientate; lasciarsi andare verso chi non apprezza rischia di diventare deleterio per la propria autostima. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 23 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La tranquillità di questo lunedì è solo l’antipasto di una settimana che vi vedrà protagonisti tanto sul lavoro quanto in amore. Decisioni importanti vi attendono ma non prima di aver riflettuto con attenzione.

SCORPIONE: Mettere in chiaro ciò che non trova il vostro favore è fondamentale per una comunicazione proficua nel contesto di lavoro. In amore c’è una confusione importante nel merito dei vostri sentimenti, prendete tempo.

SAGITTARIO: Un lunedì scoppiettante dal punto di vista della determinazione, la giornata ideale per dare il via a nuove collaborazioni o iniziative di lavoro. In amore occhio a qualche incomprensione di troppo.

CAPRICORNO: L’impegno è necessario se avete intenzione di partire da questo lunedì per chiudere il prima possibile alcuni contratti o attività di lavoro. Attenzione ai cavilli burocratici e alle spese, in ammore torna la passione.

ACQUARIO: Il ritmo è importante; mantenere la costanza dell’ultimo periodo, soprattutto sul lavoro, può segnare la svolta che qualcuno ricerca. In amore single protagonisti; è tempo di nuove conoscenze.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 23 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete nella fase ascendente di questo mese; sul lavoro siete ad un passo dalla chiusura di un accordo importante o semplicemente avete finalmente trovato la quadra delle vostre ambizioni. Stelle luminose anche in amore; se c’è una decisione da prendere, sarà l’istinto a fare la sua parte.