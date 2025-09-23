Le previsioni di oggi 23 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

L’estate non è ancora un lontano ricordo ma verso gli ultimi bagliori del mese in corso si attendono grandi novità; le previsioni di oggi 23 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di situazioni più che valide da analizzare nel contesto di lavoro. Una collaborazione recente potrebbe aver preso una piega imprevista ma non tutti i mali vengono per nuocere; forse è il caso di cambiare direzione e, nel caso, chiudere accordi il prima possibile. In amore torna l’armonia di coppia all’insegna della passione e della condivisione, per i cuori solitari c’è una piccola battuta d’arresto da digerire; cresce la consapevolezza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 23 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un lunedì armonioso, per certi versi stimolante soprattutto per chi ha da poco cambiato il baricentro del lavoro. Le sfide professionali infondono entusiasmo, al pari di quelle che si prospettano in amore.

SCORPIONE: La fiducia è l’anello mancante per la buona riuscita di alcuni progetti di lavoro; sappiate sfruttare il supporto altrui piuttosto che ragionare in solitaria. In amore giornata serena soprattutto per i single.

SAGITTARIO: Servirà acume e soprattutto spontaneità per superare alcune avversità di questo lunedì; sul lavoro sorge qualche complicazione, in amore un dialogo interrotto va ristabilito il prima possibile.

CAPRICORNO: I rapporti di lavoro, così come quelli in amore, sono il fulcro delle vostre riflessioni. Dalla capacità di comprendere la giusta direzione dipendono le soddisfazioni che vi attendono per il futuro.

ACQUARIO: Una giornata creativa e stimolante, un lunedì carico di opportunità per ciò che riguarda il lavoro. In amore momenti di grande armonia per le coppie, single in allerta per una sorpresa speciale.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 23 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è grande equilibrio in questo lunedì; un valore aggiunto per portare avanti con determinazione i progetti di lavoro. Torna una discreta stabilità emotiva e, al contempo, la voglia di vivere a pieno nuove emozioni.