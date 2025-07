Le previsioni di oggi 24 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ecco che buona parte della settimana fugge via e ci si proietta verso il fine settimana; non prima però di aver vissuto a pieno questo giovedì che secondo le previsioni di oggi 24 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko potrebbe regalare colpi di scena. Sul lavoro c’è chi attende una risposta e l’attesa inizia a farsi snervante; la pazienza è quanto mai fondamentale ma se i tempi si allungano oltremodo allora forse è il caso di alzare la voce e far valere le proprie posizioni. In amore piccole scaramucce per le coppie nate da poco ma anche tanta progettualità in fiore per i rapporti consolidati; cuori solitari in allerta, arrivano emozioni impreviste. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 24 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 24 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Oggi emerge maggiore sensibilità, un’empatia che potrebbe scandire circostanze inedite tanto sul lavoro quanto in amore; cercate di non perdere il contatto con la realtà a causa delle troppe riflessioni.

SCORPIONE: Per questo giovedì è necessario trarre il massimo beneficio dall’energia inesauribile che vi appartiene; sul lavoro buone proposte da valutare, in amore incontri ed emozioni stimolanti.

SAGITTARIO: Grande determinazione nelle prossime ore con la possibilità di propiziare una svolta sul lavoro strettamente legata alla crescita professionale. In amore è importante dare maggiore importanza a quei rapporti basati su sincerità e autenticità.

CAPRICORNO: Siete in una fase di stallo, qualcosa si è inceppato dal punto di vista delle idee e forse la stanchezza non gioca a vostro vantaggio sul lavoro. E’ il momento di prendersi una pausa e magari di coltivare maggiormente l’amore.

ACQUARIO: Liberi e spensierati, in linea con l’ultimo periodo che vi ha regalato grandi soddisfazioni soprattutto sul lavoro. In amore è ancora un ‘work in progress’ ma siete sulla buona strada.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 24 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko sono in arrivo emozioni speciali; l’amore bussa con forza alla vostra forza e non è il caso di tirarsi indietro. Sul lavoro arrivano soluzioni che attendevate da tempo.