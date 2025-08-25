Le previsioni di oggi 25 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Come ogni lunedì si parte con una buona serie di buoni propositi ma non è detto che gli auspici vadano in porto; le previsioni di oggi 25 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko spingono nella direzione della cautela, soprattutto per ciò che riguarda il contesto di lavoro. Le energie a disposizione sono certamente un fattore positivo ma il dosaggio, la capacità di distribuire il tutto nei diversi impegni quotidiani, sarà il vero grattacapo delle prossime ore per alcuni segni dello Zodiaco. Attenzione all’invidia di qualcuno che potrebbe mettere a repentaglio la buona riuscita di un progetto di punta. In amore è tempo di ricucire, di rendere nuovamente saldo un rapporto importante; per i single fase di calma piatta ma per qualcuno c’è ancora qualcosa da valutare nel merito delle conoscenze instaurate di recente. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Torna un discreto equilibrio dopo un periodo altalenante che ha messo a dura prova anche i buoni propositi nel contesto di lavoro. Un lunedì tranquillo anche in amore dove gli ostacoli saranno solo un lontano ricordo.

SCORPIONE: L’opportunità di mettere in ballo i vostri sentimenti e venir fuori da una situazione spigolosa è da cogliere al volo; in amore l’introspezione è fondamentale. Sul lavoro spuntano nuove occasioni all’insegna del cambiamento.

SAGITTARIO: Fare tesoro degli insegnamenti è necessario; sul lavoro l’energia è al massimo e da questo lunedì si può progettare qualcosa di oltremodo interessante. In amore c’è una nuova fiamma per i single, attenzione però a non fare il passo più lungo della gamba.

CAPRICORNO: Efficienza e diligenza, sul lavoro non conoscete soste e i benefici saranno visibili non solo per questo lunedì ma in generale per larghi tratti di questa settimana. In amore cercate di adattarvi alle circostanze, soprattutto quando si tratta di trovare punti in comune con il partner.

ACQUARIO: L’estate è stata una fonte inesauribile di stimoli e anche per questo lunedì il leitmotiv è il medesimo; perseverate nel contesto di lavoro e gli obiettivi si tramuteranno presto in soddisfazioni. In amore arriva un interesse speciale e per certi versi imprevisto.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 25 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko sarà fondamentale per oggi mantenere la calma nel contesto di lavoro e soprattutto dimostrarsi lucidi nelle scelte. In amore non alzate le barricate, mettete in gioco le emozioni senza particolari remore.