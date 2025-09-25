Le previsioni di oggi 25 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Mentre la prima parte di settimana è già andata, una seconda metà è tutta da vivere con le previsioni di oggi 25 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko. Per questo giovedì sarà fondamentale focalizzare le proprie energie su nuove attività di lavoro; se la strada battuta fino ad oggi non ha dato benefici o aperto ad opportunità inedite forse è il caso di indagare sulle reali ragioni alla base. Giornata propizia per concludere accordi, finalizzare trattative e magari anche concedersi una meritata pausa. In amore torna la passione travolgente per alcune coppie, la voglia di conoscersi anche da punti di vista prima non presi in considerazione; single in prima linea per ampliare le conoscenze, per nuove amicizie e soprattutto per emozioni da scoprire. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Armonia e voglia di mettersi in gioco nel contesto di lavoro; un giovedì speciale dal punto di vista della determinazione e dell’intraprendenza. Anche in amore nuove avventure all’orizzonte.

SCORPIONE: Le intuizioni dell’ultimo periodo hanno spianato la strada del successo nel contesto di lavoro, seguite la via tracciata nell’ultimo periodo. In amore sarà più facile superare le difficoltà.

SAGITTARIO: La voglia di dedicarvi a nuove esperienze è dominante, oggi si può iniziare ad intavolare relazioni e collaborazioni che mirano in questa direzione. Dal lavoro all’amore, la necessità di questo giovedì è stabilire una nuova chiarezza interiore.

CAPRICORNO: Gli obiettivi fissati di recente iniziano a scricchiolare, forse – soprattutto sul lavoro – non avete considerato dei dettagli importanti. In amore l’impegno ripaga, siate propositivi.

ACQUARIO: Stelle positive nel lavoro e soprattutto a vantaggio di chi ha intenzione di avviare nuovi progetti di lavoro. In amore c’è un clima gioioso, un valore aggiunto per tutte le relazioni.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 25 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko è a buon punto chi sperava di creare un clima di armonia nel contesto di lavoro. Una circostanza che rende vigoroso l’umore anche in amore, approfittate del momento per coltivare un rapporto speciale.