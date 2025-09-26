Le previsioni di oggi 26 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ogni giorno è una scoperta ma questo venerdì rischia di superare le aspettative; le previsioni di oggi 26 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di nuovi stimoli all’orizzonte soprattutto per chi ha dimostrato impegno e costanza nel contesto di lavoro. C’è un accordo che attende solo di essere finalizzato; se siete ancora alle prese con cavilli burocratici è il momento per sciogliere le riserve e badare al sodo. Attenzione a frizioni per gelosie, in amore serve maggiore autenticità se i problemi di comunicazione permangono da tempo nel rapporto di coppia. Serata piacevole per i single, c’è una conoscenza che può essere valorizzata. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko 26 settembre 2025, previsioni su amore a lavoro/ Cancro in difficoltà, Leone dinamici

Le previsioni di oggi 26 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un venerdì importante dal punto di vista delle riflessioni; se manca qualche certezza sul lavoro, è il momento di tirare le somme. Serve maggiore ascolto in amore, soprattutto se le incomprensioni tendono ad aumentare.

Oroscopo Branko 25 settembre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Capricorno poco convinti, Pesci attenti

SCORPIONE: Le scelte sono fondamentali per le prossime ore; sul lavoro siete come divisi tra due opzioni che alimentano dubbi e incertezze. In amore c’è un rapporto speciale che riserverà non poche sorprese.

SAGITTARIO: Motivati e pronti a mettervi in gioco per nuove esperienze di lavoro, fatevi trovare pronti in caso di occasioni imperdibili. In amore c’è qualcosa da rivedere ma la serenità del momento è in vostro favore.

CAPRICORNO: Gli obiettivi devono essere chiari, soprattutto se sul lavoro inizia a subentrare una discreta frenesia. In amore seguite la strada della coerenza, nuove conoscenze per i single.

Oroscopo Branko 25 settembre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Ai Toro serve calma, Ariete empatici

ACQUARIO: Un venerdì scandito da qualche tensione, sul lavoro c’è qualcuno che vi rema contro e forse è il caso di cambiare strategia di comunicazione. In amore non rimuginate sugli errori del passato, guardate oltre.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 26 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko si prevede un clima generale di tranquillità e serenità. Aspetti fondamentali per valorizzare i progetti di lavoro e al contempo dedicarsi all’amore. Per i single è il giorno giusto per coltivare un’amicizia speciale.