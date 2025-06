Le previsioni di oggi 28 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

C’è un nuovo fine settimana all’orizzonte, un nuovo sabato da incorniciare o dimenticare; le previsioni di oggi 28 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko fanno felice una parte dello Zodiaco, ma scontentano qualcun altro. Sul lavoro c’è chi vivrà un fuoco prorompente, una voglia quasi indomita di mettersi in evidenza con le proprie peculiarità professionali forse a dispetto di qualche critica di troppo ricevuta di recente. In questi casi, il rischio di eccedere è però dietro l’angolo. In amore torna una discreta passionalità e per le coppie è tempo di progettare e meditare; cuori solitari in allerta, si prevede una serata con qualche colpo di scena. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko 27 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Pesci a corto di energie, Bilancia più sereni

Le previsioni di oggi 28 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Energia e grinta accompagnano la giornata di lavoro; un sabato ricco di armonia e soprattutto di positività. In amore non è il caso di demordere se c’è qualche ostacolo di troppo, la via è quella giusta.

Oroscopo Branko 27 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Gemelli insofferenti, venerdì fortunato per i Toro

TORO: Un fine settimana perfetto per coloro che hanno necessità di fare un nuovo carico di energie e di dedicarsi ampiamente al relax. In amore piccole incomprensioni, evitate i fastidi già chiariti in passato.

GEMELLI: La socialità ha perso qualche punto negli ultimi giorni ma con questo sabato, e in generale per tutto il fine settimana, avrete modo di recuperare. In amore emozioni in divenire, sul lavoro è necessario un recap prima di ripartire.

CANCRO: Si prevede un sabato frenetico, ore impegnate principalmente a riprendere le redini delle proprie ambizioni professionali. Sul lavoro sfruttate al meglio le opportunità del giorno, in amore torna un feeling speciale.

Oroscopo settimanale Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

LEONE: Tutto è a vostro vantaggio nel contesto di lavoro; questo sabato può mettere in evidenza gli ottimi step conquistati nel corso dei giorni precedenti. In amore è il momento giusto per rilanciarsi.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 28 giugno 2025 secondo l’Oroscopo Branko bisognerà fare attenzione in amore se c’è qualche rapporto che merita di essere rafforzato. In amore rivalutate le collaborazioni, soprattutto se non proficui per i progetti in corso.