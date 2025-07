Le previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

La giornata giusta per decisioni importanti, ore che possono propiziare un cambiamento particolarmente agognato; le previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal contesto di lavoro che potrebbe impegnare gran parte delle energie quotidiane. Se siete riusciti ad arginare la frenesia e la tendenza caotica delle ultime attività è segno di una conquista prossima ad arrivare; non cambiate idea troppo in fretta, dimostratevi sicuri e convinti delle vostre posizioni. In amore torna l’armonia per le coppie che di recente hanno ultimato un chiarimento importante; in allerta i cuori solitari, soprattutto verso sera. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Per questo lunedì si può cambiare l’ordine delle proprietà e sancire un nuovo equilibrio sul lavoro. In amore non manca qualche motivo di scontro ma se il desiderio di costruire è comune, tutto è risolvibile.

SCORPIONE: Prudenza ma soprattutto delicatezza; sul lavoro talvolta è necessaria una precisione chirurgica anche quando si tratta di dialogare. In amore siate più aperti e soprattutto meno frenetici quando si tratta di gestire le incomprensioni.

SAGITTARIO: Il desiderio di libertà è tutt’altro che latente; siete nel pieno di una fase di rinnovamento ed è soprattutto sul lavoro che puntate buona parte delle vostre ambizioni per il futuro. In amore dare maggior peso ai piccoli gesti può fare la differenza.

CAPRICORNO: Un lunedì decisamente interessante sul lavoro grazie ad una grande determinazione che vi travolgerà per gran parte della giornata. In amore arrivano sorprese, basta saper aspettare.

ACQUARIO: Mentalità vincente e fiumi di idee da imprimere nel contesto di lavoro; prosegue l’ottimo momento professionale ma c’è ancora qualcosa che non vi soddisfa del tutto. In amore siete pretenziosi ma le emozioni in arrivo potrebbero bastare.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è necessario abbandonare l’idea di isolamento ed affrontare di petto un eventuale periodo non proprio positivo dal punto di vista dell’umore. Se sorge l’opportunità, in amore è giusto compiere il primo passo.