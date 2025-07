Le previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Un mese prossimo a capitolare e una nuova settimana da iniziare; stando alle previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko si prevede un lunedì tutt’altro che banale per buona parte dei segni dello Zodiaco. Per qualcuno saranno ore importanti se c’è da chiudere un progetto o un accordo di lavoro; le collaborazioni procedono nel migliore dei modi e se state valutando di apportare delle modifiche sarà meglio ponderare ogni singola scelta. In amore una leggera insofferenza potrebbe animare dubbi e perplessità; cercate di dirimere ogni questione affidandovi al dialogo piuttosto che alla chiusura. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La vivacità sarà l’impulso dominante di questo lunedì; sul lavoro non è il momento di fermarsi, i progetti del momento meritano ulteriori approfondimenti. In amore c’è finalmente una discreta sincerità a vantaggio dei rapporti più complessi.

TORO: L’equilibrio ritrovato può essere la chiave per raggiungere quei successi professionali che seguite da tempo; sul lavoro serve dinamismo ma soprattutto determinazione. In amore c’è una serata speciale che vi aspetta, un incontro potrebbe sorprendervi.

GEMELLI: La socialità raggiunge il picco e anche il turbinio di idee che abbraccia il contesto di lavoro è una circostanza tutt’altro che superflua. In amore andate oltre le incomprensioni se legate a situazioni banali e di poco conto.

CANCRO: Più sensibili ma anche più vulnerabili; attenzione sul lavoro se c’è qualcuno che aspira ad approfittare di un vostro momento di debolezza. Dedicatevi al relax se in amore emerge un po’ di stress.

LEONE: Il Sole nel vostro segno rende questo lunedì lucente dal punto di vista energetico; sul lavoro non siete più disposti a lasciar andare opportunità e occasioni. In amore cercate di valorizzare di più temi come rispetto e sincerità.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 28 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è qualche fastidio di troppo che potrebbe mettere a repentaglio alcuni progetti di lavoro. In amore si prevede una serata tranquilla, soprattutto per i single alla ricerca della dolce metà.