Le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Ogni venerdì vale come apripista per un nuovo fine settimana ma in questo caso il valore aggiunto è la chiusura di un mese che porta via con sé buona parte dell’estate; le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in evidenza pensieri contrastanti, ragionamenti che soprattutto sul luogo di lavoro potrebbero aprire piste impreviste. C’è chi si sta mobilitando per stringere nuove collaborazioni; affidarsi agli altri può rendere ancor più proficue le attività del momento ma fidarsi senza approfondire può ampliare il margine di rischio. Siate sempre cauti nelle scelte, anche in amore; i single potrebbero vivere un bivio tutt’altro che secondario. Momento sereno per le coppie, si può progettare qualcosa di importante per il futuro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Energici e propositivi per vivere al meglio questo venerdì; le occasioni sul lavoro sono ben indirizzate ma qualcosa da sistemare c’è sempre. In amore c’è un rapporto che si rafforza, approfittate del momento di serenità.

TORO: Qualche tensione di troppo potrebbe guastare l’atmosfera del periodo; sul lavoro non è sempre facile stabilire dei compromessi o trovare dei punti di contatto. Siate diplomatici anche in amore; serve maggiore chiarezza di intenti.

GEMELLI: Una vivacità incalzante che prosegue senza sosta e che vi porta a valorizzare tutte le vostre capacità migliori nel contesto di lavoro. In amore siete contagiosi dal punto di vista dell’intraprendenza; sorprese in arrivo per i single.

CANCRO: Le riflessioni di oggi possono valorizzare ulteriormente i progetti di lavoro in cantiere per il futuro. Grande motivazione anche in amore; mettervi in gioco è quasi un obbligo nelle prossime ore.

LEONE: Gli stimoli quotidiani vertono nella direzione delle novità, del cambiamento; sul lavoro vi sentite forse arenati e dettare nuove regole individuali può cambiare la situazione. In amore non siate possessivi; la gelosia spesso logora i migliori sentimenti.

VERGINE: Le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano della necessità di risolvere alcune pratiche importanti nel contesto di lavoro prima della prossima settimana. Un weekend cruciale anche in amore, cercate di essere meno esigenti.