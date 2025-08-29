Le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

L’ultimo fine settimana del mese che parte con un venerdì tutt’altro che quieto; le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di ore frenetiche, positivamente, soprattutto sul luogo di lavoro. Un progetto prossimo alla conclusione può regalare già da oggi corpose soddisfazioni; attenzione agli ultimi cavilli burocratici e per chi medita dei cambiamenti radicali oggi si possono gettare basi importanti. In amore vince la comprensione, la capacità di affidarsi al dialogo senza rimuginare troppo su questioni ampiamente archiviate. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La pressione sul lavoro potrebbe avere una valenza positiva, diversamente dai timori dell’ultimo periodo. Finalmente un progetto può essere concretizzato; in amore cercate di ritrovare l’equilibrio di coppia.

SCORPIONE: La voglia di mettere mano al vostro futuro è forte; tutto passa per le scelte di questo periodo e già da oggi si può iniziare a ponderare cambiamenti radicali nel contesto di lavoro. In amore non lasciate le cose in sospeso, il dialogo è fondamentale.

SAGITTARIO: Le ispirazioni quotidiane possono mettere in evidenza idee che fino ad ora pensavate di scartare; novità interessanti sul lavoro con la possibilità di dedicarsi a progetti più che innovativi. In amore siete un po’ in debito di affetto, cercate maggiore vicinanza.

CAPRICORNO: I frutti del duro lavoro sono in dirittura d’arrivo; niente frenesia o fretta, ciò che vi spetta non tarderà se avrete la pazienza di attendere. In amore arrivano risposte importanti nel merito di un rapporto instaurato di recente.

ACQUARIO: Innovare e valorizzare, queste le parole chiave della vostra attitudine odierna; un venerdì che può mettervi in risalto nel contesto di lavoro ma che vi vede primeggiare anche in amore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 29 agosto 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di approfondire una richiesta di lavoro sulla quale avete temporeggiato troppo a lungo. In amore spazio a dolcezza e serenità, sia per le coppie che per i single.