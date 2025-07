Le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Un nuovo martedì da affrontare con indicazioni e spunti validi per la quotidianità e per il futuro; le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di sfide in arrivo nel contesto di lavoro e la possibilità di trarre nuove conclusioni nel merito di alcuni progetti in corso da tempo. Le soddisfazioni potrebbero tardare se sorge qualche nuovo cavillo burocratico; armatevi di pazienza e soprattutto di lucidità. In amore c’è una sorta di frenesia che non rende chiare le emozioni proprie e altrui; provate a decelerare ed a rendere più concrete le idee e le riflessioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Nuovi incontri all’orizzonte, l’amore torna al centro della scena ma non prima di aver concluso alcuni impegni in campo professionale. C’è una proposta di lavoro che forse state valutando da troppo tempo.

SCORPIONE: Le riflessioni di queste ore potrebbero essere l’anticamera di una scelta importante in amore. Cercate di comprendere le circostanze partendo dai dettagli; sul lavoro, con pazienza, arrivano le soddisfazioni.

SAGITTARIO: Innescare un cambiamento o una fase più dinamica nel contesto di lavoro è possibile se si portano al centro dell’attenzione idee innovative e soprattutto lungimiranti. In amore e leggera fase di stallo per le coppie mentre per i single è tempo di conquiste.

CAPRICORNO: C’è bisogno di grande impegno per raggiungere la conclusione di un percorso di lavoro che vi vede a poca distanza dal traguardo. In amore sorge qualche incomprensione di coppia legata alla fiducia, fate attenzione alle parole.

ACQUARIO: Grande lucidità per affrontare gli step decisivi di un progetto di lavoro o di un’attività sulla quale avete riversato grandi aspettative. In amore serve maggiore sincerità se un rapporto stenta a decollare.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko servirà maggiore cautela nel contesto di lavoro prima di potersi dedicare ad una meritata fase di relax. In amore torna la tranquillità dopo un periodo di alti e bassi.