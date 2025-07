Le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Il mese di luglio si appresta a capitolare ma giorni chiave e ricchi di sorprese sono ancora da segnalare; le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono al centro dell’attenzione il contesto di lavoro. Le idee sono tutt’altro che dome e rivolte alle ferie estive; c’è chi mette in circolo nuovi propositi e semina la giusta dose di determinazione al fine di farsi trovare pronto per il prossimo autunno quando buona parte della ambizioni riscuoteranno maggiore concretezza. In amore torna la passione per le coppie che hanno saputo limare le incomprensioni; per i single qualche pensiero di troppo e forse una stanchezza emotiva da non sottovalutare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Intraprendenti anche oggi e pronti a mettere un punto alle questioni di lavoro che ancora vi creano qualche pensiero di troppo. In amore serve maggiore pazienza e soprattutto ascolto.

TORO: Il cielo di questo martedì alimenta i motivi di riflessione ma con particolare serenità; nessuna forzatura, niente fretta, ogni scelta può essere ponderata con estrema attenzione sia sul lavoro che in amore.

GEMELLI: La vivacità dell’ultimo periodo può favorire le idee nel contesto di lavoro; problemi da risolvere ma con caparbietà riuscirete a trarre profitto anche dalle sfide ostiche. In amore vige la razionalità; per i single incontri propizi soprattutto nelle ore serali.

CANCRO: La sensibilità dell’ultimo periodo si rivela un’arma a doppio taglio; in amore c’è qualcosa che va verso il miglioramento ma sul lavoro è il caso di ritrovare la lucidità.

LEONE: Un martedì impegnativo dal punto di vista degli impegni, sulla scia di quanto visto nel giorno precedente. Sul lavoro siete un po’ con il fiato corto ma sarà la passione in amore a rendere le ore più scorrevoli.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 29 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è qualche dettaglio da non sottovalutare nel merito della chiusura di alcuni progetti di lavoro. In amore le promesse vanno mantenute; cercate di non tradire la fiducia e le attese altrui.