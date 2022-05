Oroscopo Branko 29 maggio/ Previsioni per Capricorno, Pesci, Acquario, Bilancia e…

Come sarà la giornata l’ultima domenica di maggio per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata al top e chi, invece, dovrà aspettare momenti migliori per intraprendere nuovi percorsi? A tutte queste domande come ogni giorno ci pensa l’oroscopo di Branko divulgato, come sempre, attraverso l’emittente radiofonica RDS.

Per i nati sotto il segno della Bilancia la giornata di oggi è all’insegna della Luna positiva e potranno sistemare qualche situazione in famiglia anche se, con Marte all’orizzonte darà un grosso supporto a questo segno zodiacale per raggiungere il successo. Gli Scorpione anche adesso, un momento instabile della propria vita, riusciranno a trovare un lato positivo.

Secondo l’oroscopo di Branko i nati sotto il segno del Sagittario nei prossimi giorni potrebbero avere qualche piccolo problema fisico e al sistema respiratorio. Venere in Toro riuscirà però a dare a questo segno zodiacale un nuovo respiro alle proprie collaborazioni e aprirà nuove porte. I nati sotto il segno del Capricorno potrebbero avere alcune giornate vincenti grazie anche all’influsso della Luna in Toro con Venere e Urano.

Gli Acquario riusciranno a rilanciare nuove iniziative professionali grazie alla presenza di Saturno nel segno che è il pianeta della ricchezza e della crescita spirituale e materiale. Tutti i nati sotto il segno dei Pesci questa sera avranno a dargli supporto una Luna preziosa e nella giornata di oggi avranno come principale obiettivo quello della creatività. Secondo l’astrologo il momento è propizio per innamorarsi.

