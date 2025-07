Le previsioni di oggi 31 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ultimi bagliori di questo mese, ultimo giorno prima di tuffarsi in un nuovo periodo tutto da vivere e scandagliare; le previsioni di oggi 31 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un giovedì quasi frenetico dal punto di vista dell’entusiasmo.

Sul lavoro c’è finalmente un buon carico di soddisfazioni e risultati; proprio ciò che qualcuno sperava di ottenere il prima possibile per dare il via ad un processo di crescita professionale.

In amore spunta qualche turbamento di coppia, piccole incomprensioni legate al passato ma che possono essere ammortizzate con dialogo e dolcezza. Per i single incontri favoriti nelle ore serali ma occhio ai malintesi. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 31 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 31 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Non siete più in quella fase aggressiva che ha caratterizzato l’ultimo periodo, ora è tempo di dedicarsi alla diplomazia nel contesto di lavoro. In amore seguite la stessa linea; è più semplice schivare i contrasti ora che sono maggiori le certezze.

SCORPIONE: Un senso di mistero aleggia sulla vostra vita sentimentale ma finalmente siete pronti a spalancare le porte dell’amore. Sul lavoro si prevede un giovedì dai tanti impegni, cercate di dosare al meglio le energie.

SAGITTARIO: C’è qualcosa da rivedere, in attesa del fine settimana, sul luogo di lavoro; un accordo può essere preparato meglio con l’obiettivo di arrivare alla conclusione quanto prima. In amore c’è voglia di aprirsi a nuove conoscenze.

CAPRICORNO: La praticità dell’ultimo periodo ha spianato la strada ai successi professionali; sul lavoro bisogna perseverare su questa strada. In amore bisognerà trovare più tempo per dare spazio anche alla passione, soprattutto se in coppia.

ACQUARIO: Protagonisti di un momento particolarmente positivo ma al contempo forse incompresi dal punto di vista delle vostre capacità; le risposte che cercate risiedono forse proprio nelle vostre capacità individuali. In amore siate più accomodanti e meno prevaricatori.

PESCI: Creativi e pragmatici nel contesto di lavoro; stando alle previsioni di oggi 31 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete finalmente prossimi ad un salto di qualità per quanto riguarda il lavoro. In amore manifestate i sentimenti con meno congetture e filtri.