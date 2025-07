Le previsioni di oggi 4 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Un venerdì scoppiettante per qualcuno e inquieto per altri, ambizioso da un lato ma altrettanto dispendioso; le previsioni di oggi 4 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in allerta quei segni che avranno da mettere nero su bianco dei termini contrattuali o la stipula di una nuova collaborazione di lavoro. Le soddisfazioni sembrano ad un passo ma accelerare sorvolando sui dettagli rischia di compromettere il buon esito delle operazioni. Anche in amore abbandonate gli spiriti frenetici; con calma e dedizione si possono costruire rapporti importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 4 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Una giornata singolare in termini di opportunità di lavoro; occhio a qualche ostacolo, servirà massima diplomazia. In amore avete trovato il sentiero giusto per mostrare senza filtri le vostre emozioni.

SCORPIONE: Si può approfittare di questo venerdì per fare una cernita tra le amicizie; in amore non tutti giocano a vostro vantaggio, aprite gli occhi. Sul lavoro spuntano nuove idee da valorizzare.

SAGITTARIO: Il cambiamento è possibile, a patto che accettiate le fasi di adattamento; sul lavoro la situazione presenta qualche angheria di troppo, siate cauti. In amore si può programmare qualche momento di condivisione, magari un viaggio.

CAPRICORNO: C’è tanto da fare nel contesto di lavoro e per questo venerdì potreste accusare un calo poderoso di energie. Trovate conforto in amore; relax e condivisione possono migliorare l’umore.

ACQUARIO: La serenità e vivacità di questo venerdì possono rendere ancor più brillanti le ultime idee partorire nel contesto di lavoro. Attenzione in amore; i sentimenti vanno coltivati con presenza e costanza.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 4 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko una spiccata sensibilità potrebbe mettere a dura prova la buona riuscita degli impegni di lavoro. In amore servono riflessioni sul futuro, è il momento di andare cauti.