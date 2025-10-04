Le previsioni di oggi 4 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

E’ il primo weekend di un nuovo mese e qualche novità degna di nota finisce sotto la lente d’ingrandimento delle previsioni di oggi 4 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko. Sul lavoro servirà un buon carico di energie per gestire al meglio le molteplicità attività del giorno; per qualcuno emergerà un po’ di fatica, attenzione soprattutto alle ore serali dove anche l’umore potrebbe risentire della stanchezza. In amore non sono da escludere sorprese, soprattutto per i single; c’è un’intesa speciale che merita particolare attenzione. Per le coppie momenti di spensieratezza ma qualcuno potrebbe anche affrontare un confronto tagliente. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 4 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: E’ mancato un po’ di equilibrio nel periodo recente ma da questo sabato si può ripartire sul lavoro mettendo in ordine le priorità e le aspettative. In amore anche i piccoli gesti sono in grado di destare le emozioni.

SCORPIONE: E’ una fase di grandi impegni di lavoro, di situazioni intense anche piuttosto faticose. Per questo sabato cercate di recuperare un po’ di energie. In amore date spazio alla sincerità.

SAGITTARIO: La priorità del momento è riportare maggiore leggerezza nelle attività quotidiane, soprattutto sul lavoro. In amore si può sfruttare un’idea dell’ultimo momento per impreziosire la serata.

CAPRICORNO: L’amore torna al centro della scena per questo primo sabato di ottobre; è il momento di rafforzare un legame anche a costo di mettere da parte le priorità riguardanti il lavoro.

ACQUARIO: Grandi ambizioni per grandi progetti; siete in una fase dominante nel contesto di lavoro e anche oggi avrete modo di mettere in mostra il vostro talento. In amore cercate di evitare i rapporti asfissianti, concedete e ricercate più libertà.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 4 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko vi aspettano un fiume di attività interessanti per il contesto di lavoro. L’intrigo non mancherà anche in amore, scandito da dolcezza e tanto romanticismo.