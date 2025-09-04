Le previsioni di oggi 4 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Questo giovedì non rappresenta solo la linea di confine tra la prima parte di settimana e il weekend; stando alle previsioni di oggi 4 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko le stelle del giorno raccontano di una giornata cruciale per diversi segni dello Zodiaco. C’è chi inizia ad avvertire una discreta fatica sul lavoro, complici i numerosi impegni che stanno riguardando la riprese delle attività. Se il carico è superiore alle energie è fondamentale la capacità di bilanciamento e soprattutto la tenuta nervosa; evitate gli scontri o le risposte ostili. In amore arriva una ventata d’aria fresca; i single possono giovare di stelle favorevoli per aprirsi a nuove conoscenze, per le coppie ottimi spunti per consolidare la liaison. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 4 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 4 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

BILANCIA: La voglia di cambiamento e la paura dell’ignoto viaggiano a pari passo in questo giovedì; sul lavoro urge modificare qualcosa ma siete stretti tra due fuochi tutt’altro che banali. In amore c’è un rapporto che necessita maggiore chiarezza.

SCORPIONE: Le stelle di questo giovedì renderanno più concrete le vostre idee soprattutto se l’obiettivo è sistemare delle situazioni poco chiare. In amore lasciate andare il passato, senza se e senza ma.

SAGITTARIO: Il dinamismo è dalla vostra parte; molteplici attività di lavoro metteranno a dura prova il vostro intuito ma le stelle sono dalla vostra. Giovedì interessante in amore, soprattutto per le coppie giovani.

CAPRICORNO: Se c’è da finalizzare un progetto o un accordo importante, fatelo subito; posticipare potrebbe ampliare la concorrenza a vostro svantaggio. Ottimi spunti sul lavoro ma qualche difficoltà da arginare in amore, soprattutto se reduci da un periodo teso.

ACQUARIO: La creatività di oggi è il leitmotiv che in realtà ha accompagnato gli ultimi mesi; oggi siete in piena forma e in vista del weekend c’è ancora qualcosa da archivare sul lavoro. In amore serata tenue ed emozioni in fiore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 4 settembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko ci si aspetta un giovedì protetto dalle stelle; sul lavoro arriva la chiarezza di cui avevate bisogno. In amore c’è una relazione agli albori che già può regalare emozioni concrete e piacevoli.