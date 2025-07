Le previsioni di oggi 9 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Stare al passo dei giorni che scorrono non è facile; la fatica inizia a farsi sentire ma per qualcuno c’è un prezioso premio al termine della corsa. Le previsioni di oggi 9 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un mercoledì con più volti; soddisfazioni nel contesto di lavoro ma per qualcuno anche motivi di tensione a causa di un senso di competizione forse troppo evidente. Attenzione alle collaborazioni che possono nascere in questo periodo, non tutte realmente proficue.

In amore serve ristabilire armonia ed equilibrio soprattutto per quelle coppie che hanno vissuto non pochi scossoni nell’ultimo periodo. Single in allerta se il telefono squilla più del dovuto; c’è un ritorno possibile ma anche nuovi incontri da ponderare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 9 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Sognare fa bene al cuore ma la mancanza di concretezza, a lungo andare, può essere deleteria. Sul lavoro serve maggiore praticità, mettetevi in gioco. In amore è tempo di fare chiarezza per evitare ripercussioni future.

TORO: Un mercoledì che vi porta al centro della scena; troppo isolamento nei giorni precedenti, ora sul lavoro siete chiamati a dare risposte convincenti. In amore qualche problema smorza l’entusiasmo e i sentimenti, cercate la chiave per superare il momento.

GEMELLI: In splendida forma in questa settimana e desiderosi di rendere concrete e tangibili quelle proiezioni che lambiscono soprattutto le ambizioni di lavoro. Sul fronte professionale siete arrembanti ma occhio all’equilibrio; in amore c’è qualcosa che stona.

CANCRO: La malinconia talvolta torna e il rischio è quello di entrare in una fase di inerzia soprattutto dal punto di vista professionale; la Luna vi protegge nel contesto di lavoro ma attenzione in amore dove le energie risultano in calo.

LEONE: Passo dopo passo state costruendo il successo che meritate; sul lavoro proseguono i discorsi proficui e produttivi, valutate bene le prossime mosse. In amore la passione è al massimo, momento perfetto per i single che non vedono l’ora di rimettersi in gioco.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 9 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il caso di riordinare le idee per dimostrarsi più organizzati nel merito dei piani di lavoro. In amore non è il caso di perdersi in pensieri vertiginosi, badate al sodo.