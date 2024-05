Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2024/ Occasione d’oro per lo Scorpione! Bilancia sull’altalena…

Oroscopo Branko, oggi 11 maggio: le previsioni per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario

Ed eccoci con le previsioni di Branko e l’oroscopo di oggi, sabato 11 maggio. Situazione altalenante per i nati sotto il segno della Bilancia, alle prese con un fine settimana che può riportare a galla vecchie ruggini e polemiche. Il consiglio è di mantenere la calma, anche se non sempre è facile. Bisogna però considerare che i problemi, spesso, sono solo passeggeri, proprio come le nuvole. Per quanto riguarda il segno dello Scorpione, potrebbe arrivare una proposta interessante dall’estero oppure potrebbe sbocciare un nuovo progetto stimolante.

Il suggerimento, in questo caso, è di non farsi prendere troppo dall’entusiasmo, ma di riflettere e decidere con convinzione e consapevolezza. Per quanto concerne il Sagittario, invece, possono sorridere soprattutto i liberi professionisti. Il lavoro infatti sembra presentare un quadro positivo per chiudere dei buoni affari.

Oroscopo Branko, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di oggi sabato 11 maggio: l’amore a gonfie vele?

Ed eccoci con l’oroscopo del Capricorno, che deve fare i conti con una luna “pericolosa”. Bisogna fare attenzione, l’oroscopo di Branko pone infatti l’attenzione su un “concorrente” inaspettato. La prudenza è cosa buona e giusta per non farsi prendere in contropiede. Passiamo ora ai nati sotto il segno dell‘Acquario, le cui stelle sembrano favorevoli per oggi, sabato 11 maggio. Può essere giunto il momento di guardarsi intorno, soprattutto in ottica lavorativa, perché per chi vuole cambiare lavoro potrebbero esserci novità in arrivo.

Concludiamo col segno dei Pesci: secondo l’oroscopo di Branko il cuore dei nati sotto questo segno può tornare a battere all’impazzata. Chi è single può pensare ad aprire il suo cuore a qualcuno, c’è la possibilità addirittura di innamorarsi. Il suggerimento è di lasciarsi andare, le stelle daranno una mano a fare centro.











