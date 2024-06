Oroscopo Branko, di oggi 7 giugno 2024/ Cancro baciato dalla Luna, down di energia per Vergine e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo di oggi a cura di Branko, con le previsioni segno per segno aggiornate alla data del 7 giugno 2024.

ARIETE: Fino a mezzogiorno la Luna nuova figura ancora in Gemelli, accanto al super laborioso Mercurio, che si trova in posizione ideale per le questioni legali e burocratiche. Insomma non mancano colpi di fortuna per voi

Toro: il dovere a quanto pare chiama i nati sotto il segno e non mancano aiuti della dea bendata neanche per voi. Datevi al poker con parsimonia

Oroscopo dei 12 segni dello Zodiaco a cura di Branko: le previsioni segno per segno

Gemelli: in amore Marte vi dona un momento di estrema passione, insomma siete i latin lover nell’Oroscopo di oggi a cura di Branko

Cancro: la Luna bacia i nati sotto il segno nelle sue varie congiunture che vi difendono da alcuni antagonisti nel mondo del lavoro

Leone: i nati sotto il segno sono capaci di organizzare una gita outdoors. Gettatevi negli affari, é il consiglio nell’Oroscopo di oggi a cura di Branko

Vergine: i nati per l’Oroscopo di oggi curato dall’esperto on air su RDS, Branko, potrebbero vedersi protagonisti di una fase di down

Tra i top e flop dell Zodiaco, tutte le previsioni nell’Oroscopo a cura di Branko

Bilancia: Generosi con amici e colleghi, sapete infondere uno spirito di fair-play, contro la concorrenza sleale

Scorpione: Siete tornati al centro dell’attenzione generale, insomma farete i protagonisti in ogni campo. Lo volete voi

Sagittario: Se potete rimandate affari e discussioni che potrebbero rivelarsi compromettenti

Capricorno: La mattinata si prospetta ottimale per trovare una collaborazione, a detta dell’oroscopo di oggi a cura di Branko

Acquario: la fortuna vi bussa alla porta e Marte cerca di ostacolarvi senza riuscirci, forse

Pesci: La Luna nuova in Toro vi spinge verso una fase di vita di rinascita











