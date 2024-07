Oroscopo Branko domani, mercoledì 31 luglio 2024

Si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con l’Oroscopo di Branko anche per la giornata di domani, mercoledì 31 luglio 2024; cosa rivelano le previsioni del noto astrologo per i 12 segni zodiacali? Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni inerenti alla prima metà dello Zodiaco, quindi l’Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone e la Vergine: ecco cosa rivela l’Oroscopo di Branko di domani (qui invece le previsioni per la giornata odierna).

Oroscopo Branko domani, 31 luglio 2024: Toro troppo gelosi, Cancro scarichi

ARIETE: Godrete di una giornata decisamente stimolante, soprattutto sul fronte delle relazioni, grazie a Luna, Marte e Giove; pertanto il consiglio è quello di buttarvi, se c’è davvero una persona che vi piace, mettere da parte la paura e sferrare l’attacco e, magari, la persona ricambierà.

TORO: Potreste riscontrare problemi nella stabilità di coppia a causa della vostra eccessiva gelosia e possessività; vivete il rapporto con il vostro partner in maniera più leggera e senza troppe tensioni, altrimenti la corda potrebbe spezzarsi da un momento all’altro.

GEMELLI: Siete scottati dalla mancanza di sincerità e di lealtà da parte delle persone a voi vicine, per questo vorreste cancellare tutto; tuttavia Agosto sarà un mese di riflessione per voi, in cui potrete verificare se una nascente storia o la relazione che portate avanti da anni sia effettivamente valida.

CANCRO: Avete sinora goduto di un Marte decisamente protettivo nei vostri confronti, ora però dovrete capire che determinati ritmi possono diventare per voi insopportabili; concedetevi un po’ di riposo e, magari, qualche viaggio per distrarvi, divertirvi e ritrovare le energie perdute.

LEONE: Avrete il desiderio e la forza di rimettervi in gioco, così come di dimostrare il vostro valore agli altri; potrebbe capitare che alcuni di voi soffrano per improvvisi cambiamenti in ambito lavorativo, ma il consiglio è quello di mascherare il vostro disappunto per quanto possibile.

VERGINE: Attenzione all’eccessivo stress dell’ultimo periodo che, influenzato anche da Luna e Marte in quadratura, potrebbe alimentare il nervosismo anche nella sfera coniugale. Dopo un inizio anno complicato, il consiglio è quello di rilassarvi un po’ e magari organizzare una vacanza.