Oroscopo Branko, domenica 22 maggio 2022/ Nuovi progetti per il Cancro e…

Cosa prevedono le stelle dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, domenica 22 maggio, per tutti i segni zodiacali? Quali segni vivranno una giornata all’insegna delle emozioni e delle sorprese? A svelare tutte le previsioni, segno per segno, è lo stesso Branko sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per i nati sotto il segno dell’Ariete si prospettano soluzioni economiche immediate. Prima o poi il successo potrebbe fare capolino. In amore invece la gelosia vi sta facendo dannare. In questo caso però non è un difetto ma il segnale che tenete alla persona che avete accanto. La Luna in Acquario per il Toro crea ancora disturbi nei rapporti con le istituzioni pubbliche, ma la stessa Luna vi ricorda le responsabilità sia emotive che materiali nei confronti della vostra famiglia. La Luna che passa in Pesci vi dona romanticismo che il vostro matrimonio esige in questo momento particolare. Cercate di riposarvi organizzando un bel viaggio.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli il cambiamento è nell’aria e riguarda soprattutto il lavoro. Le stelle esprimono un nuovo successo, sebbene questa sia una domenica contraddittoria, che comincia bene per divenire stressante nella seconda parte. Cercate di organizzare questa giornata al meglio concedendovi un po’ di relax.

Oroscopo Branko, domenica 22 maggio 2022: le previsioni per Cancro, Leone e Bilancia

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko proseguono con gli altri segni zodiacali. Nuovi progetti all’orizzonte per il Cancro. Mercurio da domani vi consegnerà idee e progetti e la Luna vi spinge ad essere meno gamberi e più formiche. Il Leone avrà dal Sole una spinta verso imprese nuove e ambiziose, sebbene sia domenica spingetevi verso qualcosa di mai sperimentato prima. Lasciatevi alle spalle il passato e anche in amore concedetevi qualcosa di nuovo. Il lavoro va male per i nati sotto ii segno della Vergine. Questi sono i giorni più delicati, mentre in amore si prospettano all’orizzonte chiarimenti coniugali.

Nuovi incontri per la Bilancia. La Luna in Acquario crea la giusta atmosfera per i nuovi incontri, anche per quelli di lavoro. In amore gli incontri che farete sono originali, le stelle sono generose con voi e Mercurio in maniera particolare si preoccupa che da un punto di vista economico abbiate tutto quel che vi serve e anche di più. Una passione travolgente è in arrivo per lo Scorpione. Il cielo in amore è sempre più limpido e questa è la giornata giusta per lasciarvi andare. La fortuna è al top per il segno del Sagittario. In amore ci saranno cambiamenti importanti come il matrimonio o una nuova nascita.

Oroscopo Branko, domenica 22 maggio 2022: le previsioni per Capricorno, acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko per la giornata di domenica 22 maggio le donne del segno della Vergine ritroveranno il loro splendore. Per gli amici del Capricorno il vostro oroscopo vorrebbe che ogni tanto vi divertiste e vi rilassaste, anziché trasformare la vostra vita in un eterna competizione professionale. Successo professionale per l’Acquario. La Luna, ma soprattutto la presenza di Venere e Giove, rendono ottimo il periodo per quanto riguarda i soldi per l’Acquario. In affari guadagnerete occorre solo avere pazienza. Il consiglio è di avanzare passo passo, senza fretta. State seguendo un percorso netto e fortunato, non abbandonate questa strada. La famiglia richiede la vostra presenza perché gli affetti non possono fare a meno di voi.

I Pesci dovranno riuscire a dosare la loro sensibilità. La Luna calante chiude sogni o relazioni e vi fa capire che è il momento di cambiare direzione, ma per voi è un gioco da ragazzi farlo. Il destino vi regalerà grandi conquiste specie in amore. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. È il momento di raccogliere quanto avete seminato.











