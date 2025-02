Per questo primo sabato del nuovo mese non potevano mancare le previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: le valutazioni del nuovo astrologo prendono come sempre punto dal focus delle stelle che, anche sul lavoro, promettono scintille. Non tutte le questioni importanti sono state archiviate nel corso della settimana; approfittate delle energie rimanenti per chiudere quei discorsi già ben avviati e magari per consolidare delle collaborazioni importanti. In amore si brinda alle emozioni; una giornata che può rendere più chiari i propositi sentimentali sia dal punto di vista personale che altrui. Il segreto sarà affidarsi, in buona parte delle occasioni, alla ragionevolezza e alla cautela. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un sabato scandito dalla serenità, dal piacere di affrontare anche gli impegni di lavoro con un piglio maggiormente positivo. L’umore è al top anche in amore con giovamento particolare nei legami importanti.

SCORPIONE: La determinazione di questo sabato sarà fondamentale per centrare il bersaglio: oggi potrebbe arrivare una svolta particolarmente attesa in riferimento ai progetti di lavoro. In amore cercate di creare l’occasione giusta per riprendere in mano una situazione che rischia di scivolare via.

SAGITTARIO: Le opportunità di lavoro crescono grazie alla grande spinta professionale che sta caratterizzando il nuovo anno. Seguite questa linea senza perdere mordente ma attenzione a non perdere di vista anche l’importanza dell’amore.

CAPRICORNO: Un fine settimana decisamente ricco di attività ma anche di relax; il lavoro non richiede particolari energie ed è possibile così trovare nuovo spazio da dedicare all’amore, soprattutto se reduci da un nuovo incontro.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko le emozioni dominano la scena. Le prossime ore sono da dedicare al dialogo e soprattutto alla sincerità che forse nel caso di qualcuno è mancata in particolare nel rapporto con il partner.

PESCI: Le condizioni sono propizie per stimolare i progetti di lavoro e scorgere nuove opportunità non sondate in precedenza. In amore c’è finalmente conciliazione; i dissidi del passato vanno a sfumare anche grazie ai vostri meriti.